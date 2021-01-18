TikTok勁敵｜快手香港IPO擬籌資50億美元　下周一開始接受認購

據直接了解情況的消息人士透露，中國短視頻企業快手擬至少融資50億美元的IPO下周一將開始接受認購。這將成為一年多以來香港規模最大的IPO。

《路透》引述消息人士表示，參與IPO投行的分析師今日開始向潛在投資人做推介，這是上市前路演的一部分。由於該信息尚未公開，消息人士要求匿名。

快手暫未回覆置評請求。騰訊控股對快手持有投資。

這次規模至少50億美元的IPO將是香港資本市場2021年的一個強勁開端，將是自百威亞太2019年9月融資57.5億美元以來最大的IPO。

上周五已上載初步招股文件

1月15日晚間，港交所網站顯示，短視頻社交平台快手科技披露了聆訊後資料集，這意味着快手已通過上市聆訊，正式進入上市倒計時。

此前的一天，據彭博社報道，快手科技已經通過了港交所的上市聆訊，目標估值約500億美元。一位知情人士說，快手計劃最快下週開始路演，評估投資者需求和興趣。

據聆訊後資料集顯示，2020年前三季度，快手收入達407億元人民幣，電商GMV達2,041億元人民幣。

騰訊持股近22%

快手是北京快手科技有限公司旗下的產品，最初是一款用來製作、分享GIF圖片的手機應用。2012年11月，快手從純粹的工具應用轉型為短視頻社區，用於用戶記錄和分享生產、生活的平台。騰訊（0700）持有快手21.6%的股份。

據悉，快手2017年、2018年以及2019年的平均日活用戶分別為6,700萬、1.17億、1.76億。2019年的日活，增速明顯降低了很多。

截至2020年6月30日，快手的廣吿收入為71.6億元人民幣，佔總收入28.3%，較去年同期增長了222.5%。但是相較於抖音的廣吿收入體量來說，兩者還有差距。快手管理層對機構投資者們的解釋稱，在廣吿收入這塊，快手因為基數小，但是市場總體規模大，未來有很大的提升空間。

此外快手的主要競爭產品為字節跳動旗下的抖音。據《彭博》社，字節跳動也在考慮讓部分業務在香港上市，並在之前探討融資20億美元。