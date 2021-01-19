基金經理：Facebook或面臨達10年清算　投資吸引力將大降

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-01-19 23:20

據《新浪科技》昨日（18日）報道，蘇格蘭抵押投資信託公司（Scottish Mortgage Investment Trust）基金經理詹姆斯·安德森（James Anderson）日前表示，Facebook和Twitter在美國政治動盪中扮演的角色，將面臨長達10年的清算，從而影響它們吸引投資的能力。

安德森說：「我們正處在一個令人不安的世界。在這個世界裏，公司的影響力如此之大，以至於無法逃避這些社會和政治問題。」

在過去的10年裏，蘇格蘭抵押投資信託公司通過對Facebook、Twitter、蘋果、Netflix和特斯拉等高增長公司進行了大手筆的早期押注，成為了科技投資界的明星。這樣的押注，幫助該公司成為過去12個月英國表現最好的投資信託基金，總回報率高於100%。

社交網站Twitter（推特）和Facebook曾關閉大量來自中國內地的帳戶，指其獲得官方支持，針對香港示威活動散播不實言論。（資料圖片）

在本週與投資者和分析師的電話會議上，安德森警吿稱：「大型科技公司最近發生了一些變化，Twitter和Facebook等公司將不得不對其平台所積累的影響力承擔後果，這可能要持續10年。」安德森還補充說，大型社交媒體平台必須要在顛覆性創新和社會影響之間做出更好的平衡。