恒指午後升699點　華潤置地升9.3%　保利協鑫能源飆1成│持續更新

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-01-19 13:52

美國隔晚馬丁路德金紀念日，金融市場休市。外電引述美國財長提名人耶倫的聽證會開場證詞，指如果國會不批准更多的援助，美國可能面臨更長、更痛苦的經濟衰退。耶倫又表示，目前利率處於歷史低位，這種時候，最明智之舉應該是採取重大的經濟刺激行動。

【13:45】恒指午後升幅收窄

恒指午後升幅收窄，現升699點，報29562點；科指報9417點，升301點。

華潤置地（1109）升勢強勁，升9.3%，收報34.8元。舜宇（2382）同樣仍升8.7%，報222.6元；

保利協鑫能源（3800）成交股數最高，曾飆近2成，最高見2.03元，現報1.87元，升1成。

【12:10】吉利成藍籌表現最差

恒生指數收市前爆升，中午收報29746點，升883點或3.1％，收報29746點。國指收報11796點，升333點或2.9％。恒生科技指數收報9475點，升359點或4％。半日大市成金額1619.99億元。

內房股大追落後，華潤置地（1109）曾飆逾1成，半日收市仍升10.2%，收報35.1元，暫為表現最好藍籌，成交金額為6.18億元。碧桂園（2007）也顯著上升，收報10.8元，升7.4%。中國恒大（3333）升幅逾16%，以高位中午收市報17.36元，升16.35%。

多隻藍籌股破頂，港交所（0388）再破頂，高見525元，半日收報511元，升6%。友邦（1299）再破頂，高見108.4元，收報107.7元，升3.3%；舜宇（2382）升勢持續，半日升9.8%，收報224.8元。安踏（2020）高見141.2元，刷新高，中午收報140元或揚6.5%；石藥（1093）創30天新高，見8.48元，收報8.45元，揚6.3%。

重磅科技股騰訊（0700）繼續破頂，高見673.5元，中午收報664.5元，升1.14%，成交金額91.1億元。美團（3690）刷新高，曾飆7%，中午收報344.6元，升6%。阿里（9988）收報247.6元，升2.3%。

汽車股則受挫，吉利（0175）半日跌1.1%，收報31.65元，暫為藍籌表現最差；比亞迪（1211）跌0.1%，收報235.2元；長汽（2333）跌3.6%，收報26.85元；廣汽（2238）跌4.8%，收報8.21元。

【11:45】恒指升逾900點

恒指升逾900點，高見29782點，現升919點或3.19%。

華潤置地﹙1109﹚飆9.89%。

【11:40】恒指升逾850點

恒指升逾900點，高見29775點。

【10:25】恒指升逾600點

恒指持續向上，一度升約700點，最新升648點，報29511點；科技指數升306點，報9422點；國企指數亦升2%，報11706點。

港交所（0388）繼續破頂，最近升逾8%，報521元；小米（1810）亦升8%，報32.35元

【09:55】小米舜宇瑞聲齊升逾4%

港股重上29000點關口，恒指現報29273點，升410點或1.42%，創約20個月新高；國指報11622點，升159點或1.39%；科指升9336點，升220點或2.41%。大市成交額509億元。

藍籌之中，港交所最牛，勁升6.53%，報513.5元。另外，中海油﹙0883﹚亦升5.2%，報8.68元。

手機相關股份，小米﹙1810﹚、舜宇光學﹙2382﹚及瑞聲﹙2018﹚升逾4%。

ATM方面，美團升3.6%，報336.8元，創上市新高；阿里巴巴﹙9988﹚升1.15%，報244.8元；騰訊控股﹙0700﹚升1.67%，報668元。

早前熱炒的吉利汽車﹙0175﹚跌0.78%，報31.75。

滙豐控股﹙0005﹚升1.78%，報42.8元。

【09:38】港交所破頂

港股牛氣充天，在北水支持下，恒指現升443或1.54%，報29306點。

港交所﹙0388﹚大升6.5%，高見514.5元。

【09:33】騰訊美團開市破頂

恒指升逾400點。騰訊（0700）及美團（3690）開市即破頂，高見673.5元及340元。港交所（0388）升近6%，報510元。

【09:20】恒生指數高開237點

恒生指數高開237點，報29100點。國指升113點，報11575點。騰訊（0700）、阿里（9988）高開逾1%，美團（3690）升2.8%，開報334元，逼近338.2元歷史高位。

小米集團（1810）反彈2%，報30.5元。金蝶（0268）盈警後再升1.9%，報32.5元。

港交所（0388）破頂後，今早再高開0.5%。友邦（1299）及平保（2318）升超1%。