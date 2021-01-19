疫情肆虐　IMF：全球經濟前景存在高度不確定性

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-01-19 23:41

國際貨幣基金組織（IMF）總裁克里斯塔利娜·格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）表示，鑑於新冠肺炎（COVID-19）疫情的大流行，全球經濟前景仍然高度不確定，富國和窮國之間的分歧日益擴大，這要求IMF尋找更多資源。

據內媒《新浪財經》今日（19日）報道，格奧爾基耶娃表示，國際貨幣基金組織本幣特別提款權的新分配，將給各國提供更多財政空間，以應對疫情危機，並加速數字化和綠色經濟的步伐。

在即將離任的美國總統特朗普（Donald Trump）的領導下，IMF最大的股東美國阻止了這一舉動，它們認為這將為富裕國家提供更多的資源，因為分配將按它們的持股比例進行。

美國總統特朗普（Donald Trump）2021年1月7日承認拜登（Joe Biden）將成為下一任美國總統。（Twitter@realDonaldTrump）

IMF指導委員會新任主席、瑞典財長安德森（Magdalena Andersson）在與格奧爾基耶娃一起舉行的網絡新聞發佈會上表示，很明顯流動性的需求仍然很大，她將與成員國就擴大流動性的選擇進行磋商。

格奧爾基耶娃表示，IMF迅速增加了對新興市場和發展中經濟體的優惠融資，包括捐贈約200億美元的現有特別提款權。她說，這將繼續發揮重要作用，但還需要採取進一步措施。格奧爾基耶娃說：「對我們來說，擴大支持落後國家以後將一直處於重要地位，未來甚至可能更為重要。」

她表示，IMF成員國從未放棄重新分配特別提款權的選擇。她補充稱，一些成員國仍在討論這一可能的舉措。