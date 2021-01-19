徐聯安3月退任亨達集團主席　回應參選立法會：言之尚早

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-01-19 16:26

亨達集團今天宣布，集團主席徐聯安為專注個人興趣及社會服務，將自2021年3月1日起榮休，並於同日退任主席一職，首席執行長劉凱傑繼續帶領集團持續發展。

徐聯安回應指，「雖然退下火線，不再參與整個金融集團的管理工作，工作量減少了，但我只專注在證券業的業務，繼續為行業服務，仍會擔任香港証券業協會主席職務。」對於日後會否再參選立法會選舉，他僅回應「言之尚早」。

徐聯安退任後將投入金融業界和其他界別的公職工作，包括繼續出任香港證券業協會主席，持續為業界發展出謀獻策。另外，徐聯安多年來服務教育界不同公職，他認為十年樹木，百年樹人，教育是社會進步、文化傳承的重要基石，對於香港的未來至關重要，日後將不斷努力。

服務亨達21年，徐聯安表示非常感恩得到人生導師、亨達集團創辦人鄧予立的提攜和啟發，引領他在金融界寫下燦爛的篇章，並支持他服務社會。

徐聯安又指，過去20年是他人生最重要一頁，能與團隊並肩奮鬥，感到十分光榮。他認為，人才是亨達的核心優勢，集團多年來不斷吸納年輕人，給予他們發揮潛能的機會，積極培養新一代管理班子，為管理層的繼任安排作長遠規劃。因此，集團多年來能夠保持敏銳創意，在瞬息萬變的金融市場中，保持一定優勢。