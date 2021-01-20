渣打禤惠儀：有中小企重新還本　冀今年貸款增長至少約3%按年持平

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-01-20 08:00

渣打香港行政總裁禤惠儀表示，銀行業界在疫情下支持香港中小企，她見到有一些特定行業的境況仍較艱難，但一些則經過一段時間「還息不還本」後則已經正在償還本金，強調該行會按行業及過去紀錄審視客戶情況，在該行風險胃納之內盡量協助中小企。她指去年貸款增長約3.2%，希望今年全年貸款增長與去年持平甚或更好。

她表示，中小企客戶現仍需支援，但有一些客戶正思考如何重整業務，估計他們下一步應會思考融資，當疫情比較明朗化，相信屆時可在貸款增長上有反映，暫預計今年上半年的貨款增長按年相若。

今年投資Mox冀開發產品 貸款產品或出爐

該行有份成立的虛擬銀行Mox Bank去年曾發生月結單查詢功能故障。禤惠儀指，Mox Bank「4個月大」，目前很多未必是技術問題，有可能是一些初期問題，例如團隊可能第一次遇到這些情況，有少許「甩轆」，但盡快恢復而不影響客戶服務。她指Mox Bank仍處於投資期，今年投放在該虛銀的資源會集中於科技上，主要開發更多產品，「現只推了儲蓄及扣賬卡產品，未來你可以幻想還有信用卡等其他產品，都需要科技配套、都需要我們投資科技，這會是下一輪投資的焦點」，透露今年有機會推出貸款產品。

她稱，虛擬銀行業務目前則集中於建立品牌及信譽、吸新客，其對業界營造的良性競爭已經出現，渣打的數碼銀行亦都轉型，多做了網上交易，分行前線人手做多了一些銷售、關係主導的工作，今年該行會盡量優化客戶線上體驗，令客戶透過數碼管理財富可得到所需的建議，同時又方便交易，該行亦希望今年增加數碼財富的客量。

至於拜登政府於美國時間今日上場，禤表示，地緣政治緊張已維持了一段時間，任何公司都會預了此因素不會隔夜便消失，候任美國財長耶倫過往擔任聯儲局主席時，作風務實，相信會和聯儲局一起合力，透過刺激方案盡快令經濟回復到正軌，然而即使方案獲國會通過，經濟重回正軌需要時間，所以料今年應未有條件加息。