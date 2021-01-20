美股收市｜各指數齊升　小米反彈近一成　富途、騰訊音樂升逾兩成

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-01-20 06:34

總統權力交接前夕，美股標普500、納指、道瓊斯工業指數、羅素2000指數周二齊齊升。汽車板塊領跑大市，美國通用汽車以及車美仕都報升近一成；而中概汽車股小牛電動（NIU）升近17%創歷史新高。 中概股普遍做好,其中騰訊音樂（TME）股價創歷史高位(27)，收市報26.860美元，升20.991%。另外本港在美上市的富途證券昨也一度升逾兩成，收市報81.07，升16.85%；小米ADR股價反彈9.67%，報收20.18美元。

美股配图 图源路透

標準普爾500 SPX指數收市報3,798.91升30.66點 。納指收市報13,197.18點，升198.68點。道瓊斯工業平均指數收市報30,930.52，升116.26點。小盤股指數羅素2000以2,151.14點收盤，報漲27.94點。

汽車股造好，與微軟達成合作協議研發無人駕駛汽車後，美國通用汽車(GM)大升9.746%；生產導航系統、行車記錄儀的Carmax車美仕（KMX）升9.386%，帶動標普500升高。 思佳訊通訊技術公司升6.178%。

中概汽車股同樣表現出色，小牛電動（NIU）創歷史高位（44.929），收市報44.410美元，比前一個交易日升16.899%。蔚來汽車（NIO）收市報58.440，升3.893%。

小米資料圖片（路透社）

小米ADR反彈近一成

早前上榜美國國防部9家禁止國民投資中國企業的小米ADR股價周二報升9.67%，收市報20.18。9家中企中另一籮筐技術（LKCO）則完全不同命運，股價昨暴跌8.390%，收報0.630，創十日新低。