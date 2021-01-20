恒指升幅收窄升102點　吉利仍漲逾4%　港交所升近4%｜持續更新

美股造好，獲提名美國財長的耶倫，籲華府採取大規模抗疫援助行動，利好市場情緒。道指收報30930點，升116點。納指收報13197點，升198點。標指收報3798點，升30點。
【11:20】吉利漲逾4%
恒指現升102點，報29774點；科指升271點，報9646點；恒生國指報11822點，升87點。暫時成交額1,395億元。
母企吉利控股與騰訊（0700）簽署合作協議開發智能駕駛艙及自動駕駛。吉利（0175）曾一度急升逾9%，最新報33.3元或升4.1%。騰訊再破頂，高見675元，現報674.5元或升3%。
美團（3690）再破頂，高見364.2元，現報362.8元或升6.4%；阿里巴巴（9988）升2%，新報249元。
港鐵（0066）捱沽，現跌3.4%，最新報43.7元。友邦（1299）跌3%，新報105.7元。
港交所（0388）回吐後，早段最多升3.8%，新報510.5元，升1.9%。
明源雲（0909）破頂，高見54.75元，新報54元或升6.1%。微盟（2013）升6.1%，新報23.55元。
【10:36】科指股造好
恒生指數升穿29900點水平，最高見29984點。科技指數升318點，報9692點。美團（3690）漲6%破頂，最高見364元。
生物及醫藥類股造好，信達生物（1801）升6.5%，報103.2元，變「紅底股」，阿里健康（0241）及京東健康（6618）同升約一成。
【09:55】Saas板塊大漲
金蝶（0268）再升近4%，金山軟件（3888）升逾9%。微盟（2013）現升逾8%、中國有贊（8083）升近7%。
【09:20】恒生指數高開152點
恒生指數高開152點，報29794點。國指升132點，報11867點。騰訊（0700）高開2.4%，開報671元；美團（3690）升1.5%，開報346元；阿里（9988）升0.4%，開報245.2元。
港交所（0388）昨創新高後，今早輕微低開0.1%，開報500.5元。內險續表現佳，平保（2318）高開2%，報103.6元。國壽（2628）升1.1%，報18.14元。
中移動（0941）升穿50元繼續上升，高開1.7%，報50.75元。
港鐵公司﹙0066﹚盈警，開報44元，挫1.25%。