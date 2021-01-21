專訪｜銀行WFH恒常化　東亞HR一姐︰要有工作狀態　非穿睡衣開會

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-01-21 18:00

全港持牌銀行多達161間，彈丸之地競爭異常激烈，百年老店東亞銀行 （0023）面對如此環境，時刻也要謀轉型。

去年3月上任的東亞銀行總經理兼人力資源及企業傳訊主管劉月屏，接受《香港01》專訪時表示，銀行一定要創新，東亞去年1月及8月先後成立「數碼創新辦公室」及「策略轉型辦公室」，引證該行不單止希望與時並進，而且要「行得快過其他銀行，一定唔想落後」。

東亞銀行有102年歷史，全球設有大約170個網點，遠至英國、美國也有據點，合共聘用約10,000名員工。

銀行歷史悠久，好處是信譽佔優，但轉身時內部難免有聲音。劉月屏坦言，該行部分員工確有長年工作經驗，有些同事不免認為「其實啲嘢一向係咁喎，可能幾十年都咁做喎，都應該繼續係咁做」，然而數碼化年代，虛擬銀行加入市場，加上疫情等等，「很多情況令到銀行不可不轉變」。

配合轉型 從空間著手

推動員工有創新、轉變的思維，談何容易？近期，陸續有銀行公布把在家工作﹙WFH﹚變為恒常化的新辦公模式，劉月屏以此做例子認為要轉型成功，除需要員工有擁抱改變的心態、願學習新事物外，銀行亦要在配套上配合。例如安排員工在家或近家工作的配套是否有效？「譬如分行樓上有空置了的位置，員工會否將來有機會（到該處）近家工作？即是他未必一定要和他的部門一齊（工作）……我們銀行亦要有相應配套」。

劉月屏續稱，「現在我們經常談轉型，其實有一個概念就是說，員工未必『黐住張櫈』，即是說可能可以慳到一些地方，銀行可能接近10至20%的成本是物業，無論是交租還是其他，如果我們真的令到少了很多人在公司﹙工作﹚，其實是會有誘因，因為減省了成本，但當然亦要確保相應配套配合。」她直言，員工心態及硬件配套都是該行需要克服，「未來幾年，東亞希望做到一個轉型或者改革，或者令到大家覺得不是一個傳統的做法」。

東亞銀行在全球共設有大約170個網點。（資料圖片）

冀開放思維 對遙距工作有信心

言下之意，是否該行至今仍偏向傳統？劉月屏回應說：「我覺得兩邊（傳統及創新）都有，始終我們是102年的銀行，有好多東西帶了落來那麼久，但其實虛擬銀行有何特別？虛銀沒有產品或服務是我們做不到，但其優勢是無包袱，所有東西都由零開始，不會有很舊的process（步驟）或者policy（政策）包袱。」

劉承認該行仍有需要更新及改進的地方，她舉例有些老闆或不想員工在家工作，以免影響年尾交數、完成目標的進度，但外國數據顯示，在家工作節省乘車時間，生產力提高，「我見到需要有一些軟件配套，容許團隊長期有聊天群組，便於交換材料、做簡報會，大家可能一直上線，可能早會時大家見到樣，而不是留在家穿着睡衣，大家都有工作的狀態」。她指未來幾年會加強工具配套，讓管理人員放心員工即使不在身邊工作，都有生產力。

員工方面，她認為最重要是有開放的思維，「不要很多東西事不關己，不應該我做，或者呢樣嘢唔係咁做，我覺得無論咩年代，若自己有開放思維，無論是在甚麼常態，都會是成功的秘訣。」

劉月屏指，未來數年，東亞希望做到轉型或者改革。（黃舒慧攝）

聯席CEO允增加員工交流機會

銀行與員工加強溝通，內聯網建設必不可少。劉指，該行內聯網以前在版面、更新資訊頻密程度都較低，目前已改善，「例如會有一些很快的更新，幾日就可能有一些新聞」，亦會在內聯網展示員工獲得表揚的訊息。

她又稱，該行每年只進行2次、中層以上管理人員的員工大會，東亞銀行聯席行政總裁李民橋及李民斌已作承諾，將來每年增至4次，給予員工更多交流機會，加上該行亦採用視像會議軟件，「一次過可以有超過500名員工，一齊聽業績表現、未來重點在哪、未來轉型等」。

雖然銀行數碼化程度日深，但未可完全「無紙化」，劉稱，該行仍有數十名同事從事「data imaging（數碼成像）」的工作，將涉及客人資料的紙本文件「影像化」，以毋須保留太多紙本文件，「今天我們仍然很需要做這類工作（data imaging），因為很多客人入來時，仍然會『好多紙咁入來』，但若資料不是儲在伺服器，而是以紙本形式儲存，要尋回是很難」。她指隨着客戶資料直入數據庫，該行數據庫愈來愈完善，這類工種慢慢會少。