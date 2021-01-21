美股收市｜權力和平交接三大指數齊創歷史　Netflix漲16.85%

撰文：楊倩
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拜登宣誓就任美國總統，美股周三高收，三大指數均創歷史新高，道指盤中曾高見31235.98點，納指最高上漲至13486.13點，標普500指數上漲至3859.75點。科技股漲幅領先，Netflix（NFLX）大漲16.85%，Google，Apple ，Microsoft，Amazon均有3.2-5.3%不等的升幅。
中概股方面，阿里巴巴升5.527%。百度股價破頂，收市報升4.289%，另一受女股神Cathie Wood加持的貝殼找房(BEKE)收市升14.90% 股價报72.81美元。本港在美上市的富途(FUTU)股價再破頂，收市升逾一成。
同紐約證券交易所不同，在納斯達克上市的多屬新興科技型企業。（AP）
美股周三高收，道指漲257.86點，報31188.38點；納指漲260.07點，報13457.25點；標普500指數漲52.94點，報3851.85點。
Netflix（NFLX）收市報586.34, 大漲16.85%。該公司宣佈付費用戶數量首次突破2億，第四季增長超預期，正考慮回購股票。
中概股方面，百度股價破52周高位，收市報261.16美元，升4.289%；阿里巴巴收市升5.527%報265.580，創一個月高位；京東升4.553%，收市價95.3美元，創10日高位；愛奇藝大漲8.415%。