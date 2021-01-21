中國央行公開徵求意見　強化支付領域反壟斷監管措施

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-01-21 09:47

1月20日，中國央行網站顯示，為防範支付風險，促進支付服務市場健康發展，央行會同有關部門研究起草了《非銀行支付機構條例（徵求意見稿）》（簡稱條例）。

《經濟參考報》1月21日報道，《條例》鼓勵開放與競爭的原則，從機構准入退出、業務規則等方面，建立完善的市場化機制。同時，《條例》強化支付領域反壟斷監管措施，明確界定相關市場範圍以及市場支配地位認定標準，維護公平競爭市場秩序。

防範支付領域金融風險是守住不發生系統性金融風險底線的重要一環。2010年6月，中國央行制定《非金融機構支付服務管理辦法》，奠定了非銀行支付機構（簡稱支付機構）監管基礎。中國央行表示，近年來，支付服務市場快速發展，創新層出不窮，風險複雜多變，機構退出和處置面臨新的要求。迫切需要加快推動出臺《條例》，提升支付機構監管法律層級，進一步規範支付機構合規經營。

具體來看，《條例》堅持功能監管的理念。強調同樣的業務遵守相同的規則，避免監管套利和監管空白。同時，堅持機構監管與業務監管相結合。按照「先證後照」原則，對支付機構實施機構監管，同時對支付機構業務經營、關聯交易等實施全方位監管。此外，堅持穿透式監管。加強對股東、實際控制人和最終受益人准入和變更的監管。

《條例》以防範系統性金融風險為底線，豐富監管手段。其中明確，強化支付領域反壟斷監管措施，明確界定相關市場範圍以及市場支配地位認定標準，維護公平競爭市場秩序。根據《條例》，有「一個非銀行支付機構在全國電子支付市場的市場份額達到二分之一」等情形的，中國央行可以商請國務院反壟斷執法機構審查支付機構是否具有市場支配地位。