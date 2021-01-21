外國投資者12個月內斥3160億美元買美股

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-01-21 14:03

在截至2020年11月份的12個月時間裏，外國投資者購買的美國股票數量創下了歷史紀錄。

美國財政部公布的最新的國際資本流動數據顯示，在2020年11月份，總體上來說私人資本再次大量流入美國市場。

在2020年5月份結束了創紀錄的拋售之後，外國央行在同年8月、9月和10月連續3個月購買了美國國債，這是自2014年6月以來持續時間最長的一次購買。但11月又恢復了拋售，出現了自2020年4月以來最大規模的拋售。

在連續5個月拋售美國國債後，中國在2020年11月份購買了90億美元的美國國債，而日本則連續第四個月賣出。

日本連續4個月沽美債

數據還顯示，外國投資者在2020年11月份同時買入美國股票和債券，這是自2017年9月以來的首次。該月，外國投資者買入了96.4億美元的美國國債，與10月份拋售201億美元相比形成了逆轉。與此同時，外國投資者加倍押注於購買機構債券，繼10月份購買489億美元後，11月份又購買了533.9億美元。公司債方面，外國投資者在10月份賣出215億美元之後，11月份買入了8.67億美元。

就股票而言，外國投資者在11月份購買了619億美元的股票，連續第7個月買入，並創下了有史以來規模第二大的股票購買紀錄。但真正引人注目的是，在截至2020年11月的12個月時間裏，外國投資者購買了3,160億美元的美國股票，又一次創下歷史紀錄。