渣打夥大華銀行提供近53億綠色貸款　助財團收購英皇道1111號

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-01-21 12:16

渣打香港與大華銀行聯合提供總值52.9億港元綠色貸款，協助以基滙資本為首的財團收購香港英皇道1111號 (前身為太古城中心一座)。

英皇道1111號現時獲得由香港綠色建築議會認可並頒發的「綠建環評」鉑金級綠色建築認證，環評會按照一籃子準則如用水效益和廢物管理等對建築項目作出評估，而此鉑金級別則是該環評計劃中的最高評級級別。有關認證對將可持續發展元素融入設計和運作，並為香港減排目標作出貢獻的建築物授予肯定。

渣打香港和大華銀行擔任聯席牽頭安排行和聯席簿記行，向由基滙資本為首的財團提供今次綠色貸款。這項貸款為基滙資本持續推展其配合聯合國可持續發展目標的可持續發展策略給予支持。

渣打企業、金融機構及商業銀行部董事總經理兼香港區主管許穗華表示，該行致力推廣可持續金融，並將可持續性融入其業務運作之中，該行期望與客戶合作共同尋找機遇，將香港發展成綠色金融中心。

大華銀行大中華區行政總裁葉楊詩明表示，提供融資解決方案是該行與客戶合作的其中一個方式，讓雙方在可持續發展這個範疇並肩前行。今次為由基滙資本為首的財團提供支持，充分彰顯該行決心與客戶合作，協助他們推動可持續發展項目。

基滙資本執行合伙人兼資本市場部主管吳燕安表示，透過今次在香港的最新收購，致力將香港英皇道1111號維持為綠建環評鉑金級建築，令其在不同方面，包括運作管理、用材和廢物管理、能源使用、用水和室內環境因素等，都減少對環境的影響，這次綠色貸款反映公司致力尋求方法融資和經營更具可持續性的業務。