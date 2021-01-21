「后翼棄兵」股壇上演！　以SPAC形式美國上市　高層為全女班

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-01-21 19:59

Netflix新劇《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）上架後，引來劇迷熱烈討論，不少人都期待劇集可以拍攝第二輯。但在投資市場，原來都有一套「后翼棄兵」正在上演！

一間名為「Queen's Gambit Growth Capital」的特殊目的收購公司（SPAC），於本月20日正式在納斯達克上市，股票代號為「GMBTU」，IPO發行規模達3億美元，股價首日升7%，收報10.7美元。公司最初於去年12月提交上市申請，打算籌集2.25億美元，最新已將目標提高至2.75億美元。

「Queen's Gambit」的名字源於國際象棋遊戲中最古老的開局之一，行政總裁為Victoria Grace，她同時亦是「Colle Capital Partners」的創始合夥人；該公司的名字同樣是源於國際象棋的另一種開局。

公司行政總裁為Victoria Grace，她同時亦是「Colle Capital Partners」的創始合夥人，

管理層為「全女班」

另一個值得留意的是，「Queen's Gambit」是一間完全由女性擔任管理層的企業，收購的目標是一些提供顛覆性解決方案、促進可持續發展的平台 。公司雖然尚未正式公布收購目標，但卻因名字與Netflix新劇《后翼棄兵》相同，而得到股民的關注，笑言公司集資的目的，是要為拍攝第二季集資。

有股民笑言公司集資的目的，是要集資拍攝《后翼棄兵》第二季。（富途截圖）

近年特殊目的收購公司（SPAC）成為企業上市的新趨勢，簡單來說，SPAC是一家沒有營運資金的空殼企業，唯一目的是在兩年內收購另一間未上市企業，發行股票時通常以投資單位為購買基礎，每1單位為10美元；據《彭博》數據，截至1月份不到三周的時間，有57家此類公司上市，已經籌集逾160億美元資金。