劉鶴：金融機構要敢貸願貸能貸會貸　幫助民營經濟

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-01-22 08:37

中國政府網消息，1月21日，中國國務院促進中小企業發展工作領導小組第七次會議在北京召開。中共中央政治局委員、國務院副總理、國務院促進中小企業發展工作領導小組組長劉鶴主持會議並講話。

會議充分肯定了過去一年在幫扶中小企業應對新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，推動中小企業復工復產和穩定健康發展等方面取得的成績，同時也指出，當前全球疫情和世界經濟存在較大不確定性，中小企業仍面臨市場有效需求不足、原材料和用工成本上升等諸多困難，需要加強有針對性的精準幫扶。

會議認為，中小企業的韌性是中國經濟韌性的重要基礎。中小企業和民營經濟高度重疊，是保市場主體、保就業的主力軍，是提升產業鏈供應鏈穩定性和競爭力的關鍵環節，是解決關鍵核心技術「卡脖子」問題的重要力量，是構建新發展格局的有力支撐，具有舉足輕重、事關全域的重要作用。要牢牢把握五中全會和中央經濟工作會議精神，堅定不移地貫徹「兩個毫不動搖」，鼓勵、支持、引導民營經濟和中小企業健康發展，圍繞抓好政策體系、服務體系、發展環境三個領域，聚焦著力緩解中小企業融資難、融資貴，著力加強中小企業合法權益保護兩個重點，緊盯提升中小企業創新能力和專業化水準這一目標，努力構建中小企業「321」工作體系。

會議強調，要解放思想、提高認識，努力幫助民營經濟、中小企業解決最直接的現實困難。要把握好政策的連續性、穩定性和可持續性，大力支持中小企業健康發展，金融機構要不斷提升能力，做到敢貸、願貸、能貸、會貸。要充分調動各級地方政府的積極性，創造和持續優化適宜民營經濟、中小企業發展的營商環境。要做好長期性、基礎性制度研究，加強國際慣例和國際經驗研究，加強輿論宣傳工作，引導和形成良好社會預期。要加強統籌協調，有效調動各方力量，形成工作合力，確保政策落地見效。