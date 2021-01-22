恒生指數挫逾250點　小米跌穿30元關｜持續更新

撰文：區嘉俊
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美股隔晚普遍造好，納指及標指再創收市新高，納指收報13530點，升73點。標指全日升1點，收報3853點。道指表現反覆，收報31176點，微跌12點。金價自兩周高位回落 低見1857美元。比特幣失守3萬美元水平，低見29178美元，在1日內自高位回落近17%。
【10:09】恒指跌250點
恒指現跌 251點，報29676點。小米（1810）挫3%，報30元。
【09:50】騰訊、美團挑戰700元、400元關
騰訊（0700）升近2%，現報696元。美團（3690）升逾3%，現報387.2元。
藥明康德（2359）升一成，報200元。
【09:20】恒生指數低開118點
恒生指數低開118點，報29809點。國指跌16點，報11873點。騰訊（0700）高開1%，企690元。阿里（9988）跌2.4%，美團（3690）跌1.4%，小米集團（1810）跌0.8%。
比亞迪（1211）高開1.5%，報252元。藥明生物（2269）高開3.4%，報118.3元。港交所（0388）跌0.8%，報511元。
思摩爾（6969）盈喜後高開6.7%，報83.7元，創新高。