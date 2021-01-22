港股半日跌447點　藥明生物升逾半成　藥明康德飆逾9％｜持續更新

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-01-22 12:24

美股隔晚普遍造好，納指及標指再創收市新高，納指收報13530點，升73點。標指全日升1點，收報3853點。道指表現反覆，收報31176點，微跌12點。金價自兩周高位回落 低見1857美元。比特幣失守3萬美元水平，低見29178美元，在1日內自高位回落近17%。

【12:10】恒指半日跌447點

港股持續走下，恒指中午收報29480點，跌447點或1.5%；國企指數收報11707點，跌182點或1.53%；科技指數收報9793點，跌16點或0.17%。大市半日成交額1414.72億元。

重磅活躍股騰訊（0700）半日收報691.5元，升1.32%，暫居成交額之冠，達122.64億元。阿里巴巴（9988）收報249.2元，跌3.6%；小米（1810）挫3.6%，收報29.85元；美團（3690）續創歷史新高，見387.6元，收報382元，升1.8%。

醫藥股藥明生物（2269）領跑，升6.2點或5.4%，收報120.6點，成交額18.4億元。藥明康德（2359）最高見205.6元，收報198.6元，飆升9.3%。阿里健康（0241）刷新高，見28.6元，中午收報27.7元，升3.6%。

軟件股微盟（2013）創新高，最高見26.15元，中午收報26.15元，升6.3%；金蝶（0268）最高見34.45元，收報33.6元，升2.4%。

比亞廸電子（0285）創新高，見57.25元，半日收報55.4元，升1.8%。

中海油（0883）跌至五日低位，收報7.81元，跌5.4%。

【11:45】恒指跌逾440點

恒指跌447點，最新報29485點。

【11:37】內地股市向淡 上證失守3600點

內地股市向下，上證指數中午收報3595點，跌26點或0.73%，成交額3,075億元人民幣。沐證成份指數收報15467點，跌53點或0.34%，成交額2,510億元人民幣。

滬深300半日收報5537點，跌27點或0.5%；創業板指數升24點，收報3307點。

【10:41】美圑急彈2.4%

恒生指數最新報29736點，跌191點或跌0.64%；國企指數最新報11780點，跌108點或0.91%；科技指數升35點或0.36%，新報9845點。暫時成交金額969.07億元。

美圑（3690）續刷新高，見387.6元，其後回落，再急彈2.4%，最新報384.2元。阿里巴巴（9988持續低走，現報250元，

保利協鑫能源（3800）刷新高，見2.22元，最新報2.09元，升3%；藥明生物（2269）最高見128.2元，新報123.4元或升7.9%；

思摩爾（6969）創新高，見84.8元，現報80.05元或升2%。

比亞廸（1211）昨配股後，最新報251.6元，升1.3%，成交金額17.3億元。

【10:09】恒指跌250點

恒指現跌 251點，報29676點。小米（1810）挫3%，報30元。

【09:50】騰訊、美團挑戰700元、400元關

騰訊（0700）升近2%，現報696元。美團（3690）升逾3%，現報387.2元。

藥明康德（2359）升一成，報200元。

【09:20】恒生指數低開118點

恒生指數低開118點，報29809點。國指跌16點，報11873點。騰訊（0700）高開1%，企690元。阿里（9988）跌2.4%，美團（3690）跌1.4%，小米集團（1810）跌0.8%。

比亞迪（1211）高開1.5%，報252元。藥明生物（2269）高開3.4%，報118.3元。港交所（0388）跌0.8%，報511元。

思摩爾（6969）盈喜後高開6.7%，報83.7元，創新高。