聯合國：中國超過美國　成2020年全球最大外資流入國

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-01-25 08:42

聯合國貿發會議（UNCTAD）1月24日發佈《全球投資趨勢監測》報吿，報吿指出，流入英國、意大利、俄羅斯、德國、巴西和美國的外國直接投資急劇下降。

據《央視》報道，聯合國貿發會議投資和企業司司長詹曉寧在接受採訪時表示，2020年中國吸收外資逆勢上漲，超過美國成為全球最大的外資流入國。2020年流入美國的外資下降49%，降至1,340億美元，英國、德國和日本的跨國企業在美投資降幅最大。受全球新冠肺炎（COVID-19）疫情和脱歐的雙重影響，流入英國的外資從2019年的450億美元轉變成流出13億美元。

詹曉寧表示，這些年來流入中國的外資一直穩定增長，疫情暴發後中國經濟率先恢復增長，成為吸引外資的亮點，《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）和中歐投資協定也提振了投資者信心。2020年中國成功應對新冠疫情帶來的嚴重衝擊，在全球跨國直接投資大幅下降的背景下，全年吸收外資逆勢增長。

根據貿發會議估算，2020年中國實際使用外資按年增長4%，達到1,630億美元，外資流入規模再創歷史新高。中國吸收外資全球佔比大幅提升，已經高達19%。

詹曉寧指出，中國經濟率先恢復增長，一枝獨秀，成為全球吸引外資的亮點。全球疫情期間對跨國企業在華產業鏈，供應鏈的高度依賴也維持了在華外資的穩定和拓展。部分行業的進一步開放也促進了新的投資增加。政府採取了有效的投資便利化措施，有助於穩定投資。