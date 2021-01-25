神州控股﹕可優先自出售房地產項目收回欠款

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-01-25 09:23

神州控股（0861）發出公告，指出就如去年9月16日刊發的2020中期報告，積極推進出售方案及具體行動方案，以盡可能收回餘下未償還本金額，涉及金額為19.39億元（16.32億元人民幣）。

公司指出優先出售相關資產涉及的房地產住宅項目（金額涉及本金及利息約2.29億元（1.93億元人民幣））；又指出房地產項目的資產重組程序已大致完成。部分由於新冠肺炎疫情爆發，進度較原先時間表需時。根據變現償還計劃，公司將可優先自出售所得銷售款中收回欠付公司的金額。

至於理財產品餘下最終相關資產17.1億元（14.39億元人民幣），當中涉及城市核心區域的市場及商用綜合物業的投資。有關物業由專業資產管理機構管理，並正在提升物業內若干配套設施，旨在提升預備隨後出售的估值，而公司亦積極與意向方洽商出售事項，推進變現計劃。若有任何重大進展，會適時另行刊發公告。

公司於2017年年報披露，合計26億元的理財產品已到期但未能根據協定時間表償還。在2018年6月28日公司與發行人達成理財產品解決安排，據解決方案，於同年7月6日已自理財產品發行人收取一筆約6.51億元的還款，作為理財產品的一部份本金。