恒指收復3萬點　騰訊及美團再創新高　恒大汽車破頂｜持續更新

本周多隻美股大型科技型公布業績，包括蘋果、微軟、Facebook、Tesla、AMD等。另外，美聯儲將公布利率決議，而美國將公布第4季度GDP。港股方面，恒大汽車向6名投資者配股集資260億元，快手等多隻新股啟動招股。
【11:31】明源雲曾飆逾1成
SaaS概念股明源雲（0909）創新高，曾飆逾1成，高見58.15元，現報56.85元，仍升7.6%。微盟（2013）破頂後倒跌，高見27.3元，現跌0.6%，報25.85元。
移卡（9923）續創新高，見79.15元，現升13.1%報78.05元。
【11:07】恒指最新報30003點，升555點。
【11:02】恒指曾見3萬點
恒指一度收復3萬點，最新報29981點，升533點。
【10:53】恒大汽車破頂 現升37.5%
恒生指數現最新報29972點，升524點；科技指數報10110點，升344點；國企指數報11910點，升232點。大市成交額暫時1,143.78億元。
騰訊（0700）破頂，最高見740元，現報739.5元或升7%；美團（3690）破頂，高見407.6元，現報404.2元或升6.3%；阿里（9988）升3.7%，報259.8元；京東（9618）破頂，高見385元，現升5.1%，報383.8元。
小米（1810）報30.6元，升2.68%。
港交所（0388）續創新高，見546元，現仍升6.4%，報543元。友邦（1299）跌0.3%，報100.1元。
汽車股造好，比亞廸（1211）破頂，高見271.8元，現升6.6%，報271.4元；吉利（0175）現升5.2%，報33.65元；長汽（2333）現升8%，報28.25元；廣汽（2238）則跌2%，新報7.92元。恒大汽車（0708）破頂，高見42元，現升37.5%，報41.1元。
申洲國際（2313）大幅上升，破頂見168.4元，現升7%，報165.6元。
【10:29】恒指升幅擴大至逾400點
大市升幅擴大至逾400點，恒指最新報29896點，升449點，國指最新報11864點，升186點，恒生科指最新報10011點，升245點。
美團（3690）破400元關，最新報403.4元。
【10:00】亞太區股市普遍上揚
亞太區股市走勢個別，日股升82點，報28714點，澳洲ASX 200指數最新報6823點，升23點，台灣加權指數最新報15836點，跌182點，韓國KOSPI指數最新報3176點，升35點。
【09:48】多隻藍籌股破頂
今早多隻藍籌股破頂，股王騰訊（0700）﹑港交所（0388）﹑美團（3690），其中美團股價正挑戰400元大關。
【09:33】騰訊創新高
股王騰訊（0700）今早表現強勁，再創新高，曾高見735.5元，最新報732.5元，升6%。
騰訊帶動下，恒指曾高見29797點，最新報29713點，升266點。
【09:30】內地股市低開
內地股市偏軟，上證低開1點，報3605點，深成低開33點，報15594點，滬深300低開5點，報5564點，創業板報3363點，高開5點。
【09:20】恒生指數高開229點
恒生指數高開229點，報29677點。國指升71點，報11748點。騰訊（0700）高開逾2%，開報707元。阿里巴巴（9988）升0.8%，報252.6元。美團（3690）升1.2%，開報384.6元。
恒大汽車（0708）向6名投資者配股集資260億元，今早反高開14.88%，報34.35元。雅生活（3319）發盈喜，高開2.9%，報37.55元。
重磅藍籌方面，滙豐（0005）微升0.35%，報43.35元。友邦（1299）升1.6%，報102元。