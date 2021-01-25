恒生科指首破一萬點　美團創新高升穿400元｜持續更新

本周多隻美股大型科技型公布業績，包括蘋果、微軟、Facebook、Tesla、AMD等。另外，美聯儲將公布利率決議，而美國將公布第4季度GDP。港股方面，恒大汽車向6名投資者配股集資260億元，快手等多隻新股啟動招股。
【10:29】恒指升幅擴大至逾400點
大市升幅擴大至逾400點，恒指最新報29896點，升449點，國指最新報11864點，升186點，恒生科指最新報10011點，升245點。
美團（3690）破400元關，最新報403.4元。
【10:00】亞太區股市普遍上揚
亞太區股市走勢個別，日股升82點，報28714點，澳洲ASX 200指數最新報6823點，升23點，台灣加權指數最新報15836點，跌182點，韓國KOSPI指數最新報3176點，升35點。
【09:48】多隻藍籌股破頂
今早多隻藍籌股破頂，股王騰訊（0700）﹑港交所（0388）﹑美團（3690），其中美團股價正挑戰400元大關。
【09:33】騰訊創新高
股王騰訊（0700）今早表現強勁，再創新高，曾高見735.5元，最新報732.5元，升6%。
騰訊帶動下，恒指曾高見29797點，最新報29713點，升266點。
【09:30】內地股市低開
內地股市偏軟，上證低開1點，報3605點，深成低開33點，報15594點，滬深300低開5點，報5564點，創業板報3363點，高開5點。
【09:20】恒生指數高開229點
恒生指數高開229點，報29677點。國指升71點，報11748點。騰訊（0700）高開逾2%，開報707元。阿里巴巴（9988）升0.8%，報252.6元。美團（3690）升1.2%，開報384.6元。
恒大汽車（0708）向6名投資者配股集資260億元，今早反高開14.88%，報34.35元。雅生活（3319）發盈喜，高開2.9%，報37.55元。
重磅藍籌方面，滙豐（0005）微升0.35%，報43.35元。友邦（1299）升1.6%，報102元。