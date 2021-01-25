中國私募基金談港股：今年料成港股大年　警惕價值陷阱

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-01-25 15:46

自2021年以來，港股表現強勢，恒指上漲一度突破3萬點大關。南下資金大舉湧入，火熱的港股行情能持續多久？私募認為，港股投資機會較多，整體看今年可能是一個投資大年。但要警惕風險，精選個股，投錯公司的風險更大。

據中國媒體證券時報網1月25日報道，格雷資產創始人張可興認為，港股行情持續的時間取決於資金或基本面，包括企業盈利的持續性。港股經過了過去幾年的鳳凰涅槃，今年大概率會有不錯的行情，有機會跑贏滬深300。

資金成股市上升動力

泓銘資本創始人許韜也對香港市場接下來的表現持樂觀態度。他分析，過去三年，相比全球主要金融市場，港股表現落後很多。未來，中國經濟和全球經濟復甦是大概率事件，香港本地環境逐漸安定，中資和外資將恢復甚至加大對港股市場的配置力度。同時，很多優秀公司即將到香港上市，都給港股提供了新的動力。

鼎鋒資產分析，本輪港股上漲的主要驅動因素有兩點，一是全球貨幣大規模投放的拉動，二是內地公募基金規模快速增長所引發的配置需求。這兩個因素任何一個轉向都會對市場產生一定的影響。歷史也證明，具備持續發展能力的優秀公司即使在流動性動盪的情況下，也能依靠基本面的驅動逐步上行。

凱豐投資宏觀策略研究員謝姍辰認為港股盈利的拐點剛剛到來，這一輪估值修復伴隨着全球疫情後的復甦以及全球資金增配香港資產，預計行情持續時間會比較長，節奏上要受經濟復甦進展、美國利率和匯率等因素的擾動。

在私募人士看來，投資港股最大的風險在於選錯公司。

美港資本創始合夥人張李衝直言，相對A股而言，港股存在較多的投資機會，但要避免那些估值非常低但實際經營存在較大問題的公司，以免陷入價值陷阱。

許韜認為，香港市場的主要風險在於看錯公司。「優秀公司的股權值得長期持有，平庸甚至垃圾公司的股權則是不值錢的籌碼。香港市場有一些不同於A股的制度安排，比如允許沽空、T+0迴轉交易、沒有漲跌幅限制、配售機制等，一旦看錯公司，代價會非常大。所以，對公司基本面和管理層的考察非常重要。」

提醒投資者中港兩地股市存差異

張可興也強調，港股以基本面作為投資驅動，如果選錯了，可能會血本無歸。

除了基本面，北京和聚投資認為，港股還要警惕流動性的風險。

謝姍辰認為，港股最大的風險在於一旦股價上行過快，個股容易遭到拋售以及上市公司突然增加股票供給。港股市場海外投資者參與較多，定價機制的差異可能會導致在個股價格偏離內在價值時，價格糾偏更加迅速。同時，港股市場做空工具完善，當短期價格受情緒助推到了過高位置，潛在的做空力量就會進場。而且，港股上市公司增發配股機制完善，流程較短。股價上行，上市公司可能會快速增加股票供給。謝姍辰強調，港股很多科技龍頭公司大股東持股比例較低，流通股比較多，賣出壓力也就更大，這些都會對股價形成壓制。

鼎鋒資產認為，如果對港股的定價機制不理解，簡單機械參照A股，可能會由於錯誤的定價而造成虧損。港股對經營不穩定的中小市值公司估值很低，短期業績快速增長，股價波動很大，把握不好容易虧損。同時，港股市場有相當部分是全球資金，一旦全球貨幣政策轉向或者出現金融危機，都會帶來股市的劇烈動盪。

針對香港市場的風險點，相聚資本總經理梁輝表示，主要應對策略是要加強對市場的分析和把握，尤其關注美聯儲（Fed）貨幣政策的變化。在個股層面則要關注香港市場交易監管制度和A股的差異性，這種差異會帶來個股投資的波動性和不確定性。投資者一方面要更加深入地研究公司，對於當下市場上關注度沒有那麼高的公司要更加嚴謹把握，對於潛在的節奏進行預判，這對於提升港股投資勝率具有很大幫助。