MPF｜駿隆：不同意恒指擴充行業代表性及迅速納大型上市新股

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-01-25 11:58

恒生指數公司就恒指之組成發表「優化恒生指數持續成為香港市場最具代表性和最重要的市場基準之建議」，諮詢期昨日結束，駿隆表示，期望恒指於提升市場覆蓋率的同時保持穩定性，間接減低對強積金投資於港股指數追蹤基金的市民的不必要影響。

恒指公司發表的建議包括擴充行業的代表性、擴大市場覆蓋率、迅速納入大型上市新股、保持香港公司代表性，以及改進成份股權重分布。

駿隆認為擴充行業的代表性、迅速納入大型上市新股等兩項建議，或減弱市場主導性以及恒指本身的穩定性。在擴充行業的代表性方面，恒指公司建議按行業組合，例如將12個行業分成6組，挑選成份股；及根據每個行業組合的目標覆蓋率，如市值、成交額等來挑選。駿隆不同意此做法，與其人為設定個別行業的最低覆蓋率，駿隆認為更應交由市場決定。

迅速納入大型上市新股方面，恒指公司建議取消合資格候選成份股最少上市時間要求，以增加恒生指數顧問委員會的靈活性，從而更能適時地將具代表性的新上市公司納入恒指。駿隆指，縱然此舉能增加靈活性，但同時會令指數欠缺監管，有機會令市場投機者藉此推高新股納入恒指。新股的市盈率較恒指高，去年6月至11月間，市場十大資產值的新股當中，有些市盈率比恒指本身的市盈率高出超過10倍，倘這些高估值的新股如頻繁進出恒指成份股，將推高恒指的市盈率，亦不利指數長遠的穩定性。

駿隆又指，去年出現強積金回報「新常態」，被動型（指數追蹤）基金表現遠被主動型基金拋離，主因是後者由基金經理選股和投資策略得宜，包括投資於受惠於疫情的新經濟版塊，如科技及醫療行業，回報表現遠勝於受疫情重創之舊經濟版塊。恒指改革後將提升其市場覆蓋率，很大可能使新經濟股票被納入，有機會收窄兩者之間的回報差距；而隨著疫苗效應舊經濟版塊亦將逐步復甦，或影響市場對新經濟股票的資金流向。