調查﹕7成人於疫後無信心安心退休　與三大原因有關

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-01-25 14:13

富通保險於去年12月委託市場研究公司對405名年齡在20歲或以上的在職人士進行《安心退休規劃調查》。調查顯示，受疫情影響，約七成受訪者表示於疫情後無信心安心退休，較疫情前的16%飆升逾四倍，主要三大原因包括，53%受訪者擔心未來退休醫療的開支越來越大；52%的則憂慮退休後缺乏穩定收入；半成受訪者則認為更加難以應付退休開支。

年輕人對投資產品認知不足 或影響中長期儲蓄計劃

調查又指，部份受訪者表示提高投資意識，惟約四成的仍擔憂對投資產品認知不足，在波動市況下未能作明智決定。其中年輕受訪者（20至29歲）尤甚，他們表示對投資產品認知不足，不懂如何進行中至長期的理財計劃，更有大部份年輕受訪者沒有定期儲蓄習慣。成熟受訪者（30歲以上）相比下較好些。

此外，在經濟前景不明朗下，導致港人避險情緒高漲，近四成受訪者傾向持有現金儲蓄，尤其是年輕人（20至29歲的）佔比達62％；約四分一受訪者對保本或風險較低的投資較有興趣；不少人重新審視退休保障需求；逾六成受訪者於未來一年有意購買合資格延期年金保單。

富通加推可扣稅合資格延期年金計劃

富通保險首席業務總監兼首席產品總監楊娟指出，該調查反映市民在疫情下退休信心下挫，不少年輕人更缺乏定期儲蓄習慣，這或會錯失退休儲備的先機，難以發揮複利滾存效應。無論面對任何經濟周期，退休規劃宜早做準備。如資金或投資經驗有限，她建議市民可考慮投保合資格延期年金保單，及早定期儲備以累積資金，既可能享有稅務扣除優惠，亦能為退休計劃踏出第一步。

富通保險加推可扣稅合資格延期年金保單，最低投保年齡為20歲，且提供不同保費繳付年期及累積期選項，透過保證現金價值及非保證終期紅利加快財富潛在增值。計劃保證回本期最短8 年，該產品總內部回報率最高為4.32%。她解釋，新產品的回報率較舊版的最高4.8％略調低，主要是因應外圍市場環境轉變，如債券息口變動的因素而作出調整。

此外，楊娟透露，公司去年本地業務年度化新造保費（APE）按年增長42%，縱使目前邊境受封鎖，對業界帶來挑戰，但她表示對於本地業務上的發展仍抱正面的態度，相信港人在醫療、儲蓄、退休等方面的需求持續增長。