晨星：阿里巴巴公允價值287港元　基本面穩固現價吸引

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-01-25 16:19

晨星股票研究團隊表示，阿里巴巴（9988）在過去數月受到不少關注，由中國新頒布的反壟斷法規定令互聯網公司受壓，繼而在去年11月，螞蟻集團的巨型IPO（首次公開招股）煞停，再到最近因馬雲3個月以來首度公開露面令阿里巴巴股價反彈。

團隊認為，大部分壞消息已在目前股價反映，現股價較估計公允價值低，其基本面仍穩固，應能再次突破股價阻力。

阿里收市報258元，升3%，成交額為123.5億元。

去年11月，螞蟻集團的巨型IPO（首次公開招股）煞停。（資料圖片）

晨星高級股票分析師譚綺蘅分析，阿里巴巴近期股價表現欠佳，帶來買入機會；估計287港元的公允價值（美國預託證券股價296美元）在受嚴格監管影響的情況下，下行風險為15%，而此風險已在現價水平反映。

對於阿里巴巴而言，更重大的有形監管風險涉及有關反壟斷措施的政策，其中，政策重點將在於防止壟斷行為。對於阿里巴巴旗下的中國高利潤率零售購物平台—淘寶和天貓（佔集團收益45%）而言，此政策會增加監管風險，但可能不會帶來重大短期財務影響。

譚綺蘅認為，禁止「平台強制商戶二選一」的關鍵反壟斷措施，對阿里巴巴的財務影響有限，認為阿里巴巴難強迫商戶僅選擇在其平台上經營業務。與資料使用相關的法規可能會削弱阿里巴巴的定價能力，但其他大型互聯網公司面對同樣風險，故競爭格局大致不變。

就阿里巴巴可能會受監管影響而導致收入下滑，譚認為，其有能力緩解此危機。阿里巴巴已推出包括快速增長的直播串流、以至其他非購物平台業務（例如雲端服務）在內的產品和服務，應能刺激增長。

由於中國新頒布的金融科技政策將會削弱螞蟻集團的增長和交叉銷售商機，因而為螞蟻集團帶來利淡消息。但由於阿里巴巴持有螞蟻集團的股份僅佔晨星的估計公允價值的11%，亦認為螞蟻集團估值降低對阿里巴巴所帶來的不利影響有限。根據晨星為螞蟻集團進行估值的基本方案，估值下調29%只會對阿里巴巴帶來3%的負面估值影響。

晨星：螞蟻現進行IPO可能性甚微

晨星高級股票分析師譚嘉萍則預期，將有更多監管規定出台，為螞蟻集團帶來影響。儘管反壟斷法帶來的影響為中性，然而，人行的數碼貨幣計劃為螞蟻集團在流動支付市場的領導地位帶來巨大壓力。對於螞蟻集團而言，網絡小額貸款業務管理規則擬稿會提高合規性成本，帶來巨大的資金壓力，令議價能力降低及信貸增長放緩，但同時此規定將提高業務進入門檻。

譚嘉萍分析，在目前階段，螞蟻集團進行首次公開招股的可能性似乎甚微，因為該公司將需要等待所有相關金融科技法規得以確定後，才能落實重組計劃。此外，有關螞蟻集團的上市申請，可能將需要提供3年財務表現，以助投資者在全新的監管環境下，更深入地評估其業務。