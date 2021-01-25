國泰上月載客不足4萬按年減近99%　新檢疫安排或致每月多燒4億元

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-01-25 17:40

國泰航空（0293）公布去年12月客﹑貨運量數據。當月載客3.99萬人次，按年大跌98.7%，收入乘客千米數按年跌98.1%，客運載下跌66.6個百分點至18.4%。以可用座位千米數計算的運力，跌幅為91.2%。

國泰指出去年全年載客人數跌86.9%，運力收縮78.8%，而收入乘客千米數按年跌85.1%。

貨運方面，去年12月運載貨物及郵件218萬公噸，按年跌32.3%；貨物及郵件收入噸千米數按年跌23.7%，運載率則上升13.9個百分點至80.3%。以可以用貨物及郵件噸千米數計算，運力削減36.9%。

去年全年國泰貨運載貨量按年跌34.1%，運力減少35.5%，貨物及郵件收入噸千米數按年跌26.5%。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，客運業務面對的挑戰持續嚴峻。於月內增加往來北美、南太平洋和部份地區航線的航班，運力較11月增加約8％。整體來說，12月份的平均每天載客量及乘客運載率均處於低水平，分別為1,290人次及18.4%。

上月28日僅接載490名旅客

他又指出12月上旬，英國留學生於寒假返港的需求有所上升。然而，香港特區政府於12月22日禁止由英國來港的航班，以應對當地的疫情惡化，加上來港旅客於指定酒店的隔離檢疫期由14日延長至21日等，均嚴重打擊12月下旬的客運業務。於 12月28日，該公司僅接載490名乘客，是自6月15日以來的單日新低。國泰於1月份恢復運作部份由香港前往倫敦的航班，惟由英國回港的航班仍暫停運作。

由2021年2月內起，香港特區政府將會要求國泰的駐港機師和機艙服務員接受14天檢疫隔離及7天醫療監察。新規定將嚴重影響公司的客運和貨運服務能力，而實際影響程度則有待確定，並會視乎多項因素，包括公司採取應對措施的成效，如靈活調配人力資源等。在現階段，初步評估因應新規定，或需削減現時客運運力約60%、貨運運力約25%; 每月營運現金消耗則會由目前約10至15億元，額外增加約3至4億元。