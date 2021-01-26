20家頂級對沖基金去年大賺635億美元　但橋水巨虧逾百億

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-01-26 10:27

LCH Investments的數據顯示，2020年，全球表現最好的20家對沖基金公司為客戶賺取了635億美元，創下過去10年的紀錄，當時科技股領漲，擺脫了新冠肺炎（COVID-19）疫情引發的拋售浪潮。

據騰訊美股1月26日報道，LCH Investments公司報吿稱，這20家全球表現最好的對沖基金公司賺到了所有對沖基金公司2020年整體1,270億美元收入的一半。

儘管疫情在3月份引發了歷史性的股市拋售，導致大型經濟部門關閉，併吞噬了數百萬工作崗位，但20家表現最好的對沖基金的回報率超過了2019年的593億美元。

但是2020年對沖基金整體利潤不如前一年，比2019年的1,780億美元有所下降。

對沖基金去年表現 跑輸指數

對沖基金研究公司（hedge fund Research）的數據顯示，2020年對沖基金的平均回報率為11.6%，落後於標準普爾500指數16%的漲幅。

排名前20位的對沖基金公司為他們的投資者創造了635億美元的淨收益，是10年來最高的。「從這個意義上說，2020年可以說是對沖基金之年，」LCH董事長Rick Sopher在一份聲明中說。

2020年收入最高的對沖基金公司包括老虎環球公司（Tiger Global），收益達104億美元；千禧公司（Millennium），收益達102億美元；Lone Pine，收益達91億美元。Viking Global Investors的收益達70億美元；Citadel的收益達62億美元。

「鱷王」達里奧創辦的世界最大對沖基金橋水基金，去年表現跑輸同業。﹙資料圖片﹚

橋水基金去年見紅

不過，橋水基金去年損失了121億美元，但自1975年創辦以來的總收益仍達465億美元，位居全球第一。

喬治·索羅斯旗下不再為外部客戶管理資金的索羅斯基金管理公司（Soros Fund Management）繼續位居第二，Mandel、Griffin和D.E. Shaw公司緊隨其後。

數據顯示，在2020年，只有橋水公司和保爾森對沖基金公司出現了虧損，這兩家公司在金融危機期間通過對房地產市場的投資賺了數十億美元。

吉姆·西蒙斯的文藝復興科技公司（Renaissance Technologies）因其投資組合回報率高而經常被列為世界上最成功的基金之一，但2020年該公司向外部投資者提供的基金下跌了20%至30%，因此跌出了表現最好的20檔基金之列。

Sopher表示：「相對於機器，現在的環境更有適合人工投資。值得注意的是，由機器推薦驅動的管理公司文藝復興科技跌出了對沖基金公司收益前20名。」