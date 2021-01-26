兩個深圳市不及騰訊市值　已有看漲期權飆至903倍

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-01-26 09:02

騰訊控股﹙0700﹚昨日﹙25日﹚高開高走，盤中一度飆漲近11%，總市值突破7萬億元大關，達到73,537億港元，較前一交易日飆漲7,243億元。

值得注意的是，騰訊昨日急升，有押注騰訊控股股價將於1月28日收盤前突破800港元的騰訊期權合約價格飆升了903倍，此末日期權合約將於28日到期。

上演大象起舞的不單單是騰訊一家。25日港股的互聯網科技巨頭集體暴漲，阿里巴巴﹙9988﹚漲幅接近3%，美團﹙3690﹚大漲超5%，總市值飆升至23,530億元；京東集團﹙9618﹚大漲6%，總市值攀升至12,131億港元。在科技股的拉動之下，恒生指數大漲2.41%，重回30000點關口。

值得一提的是，令大象們狂舞的資金來源，是內地資金。據數據顯示，25日南向資金繼續瘋狂掃貨，全天淨流入達192.55億港元，2021年已累計淨流入2,504.66億港元。

券商中國報道指出，按照最新的匯率計算，騰訊控股的總市值折合人民幣為61,419億元，約等於2.25個貴州茅台、4.7個招商銀行。此前深圳官方透露，深圳2020年地區生產總值突破2.8萬億元人民幣，即2個深圳市的GDP也不及騰訊控股市值。

內媒指，在A股抱團越來越緊的行情下，機構投資者的抱團熱情終於也燒到了港股市場。﹙資料圖片﹚

在A股抱團越來越緊的行情下，機構投資者的抱團熱情終於也燒到了港股市場。2021年以來，內地資金火力全開，錢湧香江，港股的行情被迅速啟動。

其中，騰訊就是機構投資者追捧的重要標的，從一年前開始，南下資金就一直配置騰訊：

過去一年，南下資金淨買入騰訊1,855億港元，排名第一；

過去3個月，南下資金淨買入騰訊1,320億港元，排名第一；

過去30個交易日，南下資金淨買入騰訊734億港元，排名第一；

2021年以來，南下資金淨買入騰訊602億港元，排名第一。

以至於，資本市場形成了一種抱團認知：北茅台，南騰訊。作為最受機構投資者追捧的科技巨頭，從年初至今，資金對騰訊的熱情正在加速，騰訊的股價也不斷創出新高。

有業內人士分析認為，在阿里沒有納入港股通的情況下，騰訊正在成為未來公募基金的基本盤，機構投資者會像買茅臺一樣買騰訊。

不可否認的是，當前的騰訊估值並不便宜，當下已經是歷史上最貴的時點。據數據顯示，騰訊的滾動市盈率（PE-TTM）一般在40倍左右，歷史最高也不過60倍，而截至25日收盤這一數值已經達到了52.4倍，距離歷史最高不遠了。