港股半日跌725點　科指跌穿一萬點　騰訊美團挫逾6%｜持續更新

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-01-26 12:13

美股隔晚反覆，納指和標指都驚險收漲，同創收市歷史新高。納指升92點，收報13635點。標指升13點，報3855點。道指則跌36點，收報30960點。投資者繼續展望多家科技巨頭的財報，政府刺激方案方面，一些共和黨議員反對拜登的計劃，指其規模過大。

【12:10】恒指跌逾700點

港股跌勢加劇，恒指曾一度跌至29398點，跌超過700點，中午收報29434點，跌725點或2.4%；國企指跌260點或2%，報11700點；科指跌穿一萬點，收報9906點，倒跌300點或2%。大市成交額1,539.13億元。

ATM股齊回吐，騰訊（0700）半日挫6.4%，新報717.5元；美團（3690）跌6.7%，報373.2元；阿里巴巴（9988）跌1.6%，報253.8元。

百奧家庭互動（2100）獲騰訊入股，曾一度爆升約八成半，高見2.9元，半日收報2.2元，仍升40%。

吉利（0175）則逆市破頂，見36.45元，半日升1.9%，收報34.45元。長汽（2333）收報28.5元，升0.7%

小米（1810）半日倒跌1.6%，收報30.05元。

中芯國際（0981）創30天新高，見31.95元，中午收報30.15元或升0.5%。比亞廸電子（0285）破頂，高見63.1元，收報58.75元，升1%。

頤海國際（1579）破頂，高見148.6元，中午收報137.6元，倒跌1.6%；海底撈（6862）破頂，高見73.95元，收報68.2元，倒跌3.9%；華潤啤酒（0291）升1.8%，收報71.4元。

【11:40】恒指跌738點

恒指跌幅再擴大，跌738點，現報29420點。

【11:30】上證指數半日跌44點

內地股市走軟，上證指數半日跌44點，收報3580點，大市成金額2,842億元人民幣。深證成指半日跌311點，報15398點，大市成交金額2,483億元人民幣。

滬深300指數中午收報5535點，跌90點或1.61%，大市成交金額2,702億元人民幣。

【11:03】恒指跌幅擴大

恒指跌623點或2.1%，報29535點；科技指數吐270點，報9936點。

港交所（0388）跌7.2%，報513元。

【10:44】ATM股齊回吐

港股跌勢持續，恒指跌512點或1.7%，報29646點；國指跌161點或1.35%，報11798點；科指現報10038點，倒跌168點或1.65%。大市成交額1023.66億元。

ATM股齊回吐，騰訊（0700）挫4.7%，新報730.5元；美團（3690）跌3.5%，報386元；阿里巴巴（9988）吐1.9%，報253元；

吉利（0175）則逆市破頂，見36.45元，現報35元，仍升3.6%。

小米（1810）微升0.2%，報30.6元。

眾安在線（6060）旗下銀行獲保險代理牌，股價一度抽高9.5%，高見56元，現報52.25元，或升2.3%。聯想（0992）升0.62%，報9.81元。金山軟件（3888）倒跌3.7%，報63.3元。

有傳台積電、聯電等晶片代工將車用晶片提價，中國晶片股亦造好，中芯國際（0981）創30天新高，見31.95元，現升2.7%，報30.8元。上海復旦（1385）升7.2%，報16.66元。晶門半導體（2878）升14.5%，報0.395元。

【10:15】 吉利汽車飆逾6%

港股跌勢加深，恒指跌428點或1.42%，報29730點。大市成交額737億。

吉利汽車﹙0175﹚逆市飆逾6%，報36元，升6.5%。

【10:01】 百奧家庭互動曾飆約八成半

百奧家庭互動﹙2100﹚獲騰訊入股，一度爆升約八成半，高見2.9元，最新仍升43%，報2.26元。

大市仍然偏軟，港股報29890點，跌268點或0.89%

【09:45】 強勢股回吐

港股偏軟，恒指跌252點或0.84%，報29906點；國指跌66點或0.55%，報11894點；科指企穩1萬點樓上，現報10241點，升34點或0.34%。大市成交額321億元。

強勢股回吐，港交所、騰訊及美團分別跌3.25%、2.81%及2.3%，成表現最差的三隻藍籌股。

阿里巴巴﹙9988﹚則跌1%。

中海油﹙0883﹚逆市升3.33%，報8.05元，成表現最佳藍籌。

另外，吉利﹙0175﹚亦升2.66%，報34.7元。

【09:20】恒生指數低開266點 失守三萬點

恒生指數低開266點，開報29892點。國指跌76點，報11884點。騰訊（0700）回吐2.8%，開報745元。阿里巴巴（9988）跌1%，報255.4元。美團（3690）跌2.3%，開報390.6元。

比亞迪（1211）跌2%，報272.8元。眾安在線（6060）升1.8%，報52元。

重磅藍籌方面，滙豐（0005）跌近1%，報42.4元。港交所（0388）回吐3.3%，開報535元。