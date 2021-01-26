首季中小企營商信心下跌　渣打︰疫苗及拜登上台無法抵銷悲觀情緒

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-01-26 12:49

香港生產力促進局，公布，今年首季「渣打香港中小企領先營商指數」調查，第一季綜合營商指數下跌5.1至32.4，反映本地中小企營商信心在第四波疫情爆發下走軟。

調查發現，今年度首季綜合營商的五大分項指數均全線下跌，「盈利表現」錄得最明顯跌幅，顯示中小企面臨較困難的營商環境；調查亦發現，38%受訪中小企預期下一季營業額將上升或維持不變，較上季減少10%。

首季綜合營商指數下跌5.1至32.4，反映本地中小企營商信心在第四波疫情爆發下走軟．（生促局提供）

行業方面，三大行業分類指數，包括「進出口貿易及批發業」、「製造業」及「零售業」指數亦全線下跌。然而，即使多個行業指數向下，「社會及個人服務業」、「金融及保險業」及「資訊及通訊業」的「招聘意向」分項指數仍錄得中性水平50以上。

渣打銀行大中華區高級經濟師劉健恆表示，調查結果有點令人意外，因為這季度調查是於去年 12月初至中旬進行，適逢有即將推出疫苗和美國新政府拜登上台的利好消息，本應有助振奮市場情緒。

因此估計，市場或預期全球復甦仍非常遙遠，相關消息無法抵銷目前種種挑戰帶來的悲觀情緒；新一輪冠狀病毒疫情爆發或人民幣升值，對出口商均造成進一步影響，認為儘管今年將是進入復甦的一年，過程將較崎嶇。