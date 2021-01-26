基金公會：千禧一代對美股感興趣　55歲或以上人士偏好中國股市

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-01-26 15:40

新冠疫情全球肆虐，但市場普遍預料2021年全球經濟將會逐步增長。香港投資基金公會11月的調查顯示，81%的香港投資者有興趣在未來12個月投資港股，而香港及內地市場是他們的投資首選，分別佔76%和49%；其次是美國，佔44%。

訪問對象為月薪3萬元以上，或擁有超過50萬元流動資產的港人，於11月13至29日訪問843人。是次訪問主要針對千禧一代（25-39歲）、X世代（40-54歲）和嬰兒潮一代（55-65歲）的在投資上的看法作比較。

調查顯示，81%受訪者表示，將在未來12個月投資股票，而香港及內地市場是他們的投資首選，分別佔76%和49%；其次是美國，佔44%。有趣的是，千禧一代較有興趣投資美國市場，而嬰兒潮一代則鍾情於中國市場，主因是對中國經濟前景感樂觀，又預期人民幣升值。不過，目前港人投資中國A股的反應跟以往的調查並沒有明顯增幅，原因可能是對內地市場的監管制度不熟悉，及對個別內地公司的認知度不足。

調查指出，75%受訪者在未來12個月會投交易所買賣基金，當中千禧一代佔八成。他們認為投交易所買賣基金較靈活，以及可以快速進出。相反，不投資基金的受訪者認為費用較高昂、市場波幅較大，因而令他們傾向短線投資而不是中長期投資。

至於零售基金方面，50%受訪者會選擇投資，更有半數人認為若零售基金中有派息政策會更為吸引，尤其在選擇退休後產品時，派息政策尤為重要。

另外，調查顯示，40%的受訪者會使用在未來12個月會使用虛擬銀行，當中近5成的千禧一代較其他年齡層的更為接受，原因是吸引的存款利率和低佣金或交易費。相反，不會使用虛擬銀行則擔心網絡安全、銀行背景未為人熟悉、性能的不確定性，以及遇到問題時不知可以找誰去跟進等原因。亦有部分受訪者亦看不到虛擬銀行與傳統銀行旗下數碼銀行的服務有甚麼分別。

香港投資基金公會主席鄒建雄表示，調查顯示，千禧一代投資者比較看好美股。是因為他們比較多使用社交平台、電子媒體，以吸收資訊國際化有關，再加上美股過去幾年跑贏港股。相對上，投資者對人民幣投資比重不高，但鑒於中國經濟快速增長，看好中國市場，相信未來投資人民幣的幅度將會大大增加。