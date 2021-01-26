香港去年12月出口按年增11.7%勝預期　冀內地復甦為本港提供支持

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-01-26 18:32

政府統計處今日（26日）公布，去年12月本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升11.7%和14.1%，均勝過預期8.4%及8%，有形貿易逆差457億元。

2020年全年，受上半年出口表現疲弱拖累，商品整體出口貨值按年下跌1.5%，而商品進口貨值下降3.3%，有形貿易逆差3,422億元，相等於商品進口貨值的8%。

經季節性調整的數字顯示，2020年第四季商品整體出口貨值按季上升5.5%，而商品進口貨值上升8.9%。

商品出口貨值按年錄得雙位數增長

12月份，輸往亞洲的整體出口貨值增加13.8%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是台灣（升28.9%）、韓國（升20.1%）、 越南（升18.2%）和中國內地（升17.5%）。另一方面，輸往印度（跌21.4%）和新加坡（跌13.5%）的整體出口貨值則錄得跌幅。除亞洲外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是美國（升3.2%）。另一方面，輸往德國（跌7.2%）的整體出口貨值則錄得跌幅。

同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是韓國（升42%）、台灣（升35.6%）、新加坡（升21.7%）、越南（升21.3%）和內地（升14.7%）。同時，來自美國（跌4.9%）的進口貨值則錄得跌幅。

內地經濟預期增強 為香港的出口提供支持

政府發言人表示，展望未來，內地經濟預期會持續增強，並為香港的出口提供支持，其他主要市場的前景則視乎疫情發展。新一屆美國政府下中美關係的演進，地緣政治局勢持續緊張，以及英國脫歐後的發展也值得關注。