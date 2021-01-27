美國貧富更懸殊　疫下股市屢創新高　億萬富豪身家暴增萬億美元

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-01-27 14:30

據中國媒體《騰訊美股》今日（27日）報道，美國智庫政策研究所和美國稅收公平協會聯合發佈報吿顯示，自2020年3月中旬以來，美國億萬富翁擁有的財富總額大增1.1萬億美元，增幅接近40%。換言之，美國的超級富豪們不僅早已從同年春季爆發的新冠肺炎疫情，及隨之而來的經濟衰退危機中滿血復活，其中一些人的境況甚至比以前好得多。出現有關情況，在很大程度上歸因於強勁上漲的股票市場。

報吿顯示，自2020年3月18日以來，已有46人加入了美國億萬富翁的隊伍。報告又指，目前美國660位億萬富翁共持有4.1萬億美元的財富，比處於收入底層的50%的美國人所擁有的財富多出三分之二。

值得一提的是，佛羅里達州、密西西比州、亞利桑那州和北卡羅來納州的貧困率增幅最大。在聯合發佈的報吿中，經濟學家們表示，州級調查結果表明「失業保險系統效率較低的州之貧困率增長速度更快」。

疫情期間，房地產市場一直是美國經濟的一大亮點。統計數據顯示，2020年美國現房銷售量觸及14年來的最高水平。作為美國億萬富豪財富主要來源的房價，漲至紀錄高位。

股市在美國貧富差距愈演愈烈的過程中也扮演了重要角色。儘管美國經濟尚未完全從疫情中恢復過來，但標普500指數較比2020年3月創下的低點已上漲72%。股市的這種「V」型復甦，主要歸因於市場對新冠疫苗的樂觀態度、美國政府出台的數萬億美元刺激舉措，以及美聯儲推出的空前救助舉措。

標普500指數較比2020年3月創下的低點已上漲72%。（視覺中國）

鑑於富人持有更多股票，所以飆漲的股價讓這部分人獲得巨大回報，這並不讓人感到驚訝。當然，貧富差距並非美國獨有的難題。

根據國際慈善組織樂施會發布的估算數據，全世界最富有的1,000人在短短9個月內就收回了因疫情造成的損失，但是最貧窮的人可能需要10多年的時間才能恢復。