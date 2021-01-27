恒生指數回升45點　內銀股普遍上揚　吉利跌3.7%｜持續更新

美股先升後跌，市場等候今晚聯儲局政策會議結果。道指收市報30937點，跌22點。納指及標普指數曾創紀錄新高，最終倒跌。納指收報13626點，跌9點。標指報3849點，跌5點。美國運通收市大跌逾4%，因疫情限制外遊及購物，影響刷卡消費。
【10:56】內銀股造好
恒指現報29437點，升45點或0.2%；科指仍跌107點，報9860點。
內銀股工行（1398）升2%；中國銀行（3988）升1.5%；建設銀行（0939）升1.5%。
匯豐控股（0005）升1.5%；友邦（1299）則跌1.8%，現報98.9元。
吉利（0175）跌3.7%，最新報32.15元，目前藍籌表現最差。
【10:23】中海油升4.5%
恒指高開後倒跌118點或0.4%，最新報29272點；科技指數插2.9%，跌287點，報9680點；國企指數報11637點，跌57點或0.5%。暫時成交金額1,019.72億元。
騰訊（0700）續插1%，現報711元。美團（3690）跌4.4%，報362元。阿里巴巴（9988）升2.1%，報258.6元。
港交所（0388）跌0.7%，報509.5元。
中海油（0883）升4.5%，報7.94元。
保利協鑫能源（3800）破頂，高見2.83元，其後倒跌5%。保利新能源（0451）破頂，高見0.465元，現倒跌7.8%，報0.415元。
【09:20】恒生指數高開165點
恒生指數高開165點，開報29556點。國指升78點，報11773點。騰訊（0700）續跌0.35%，開報716元。阿里巴巴（9988）升3.3%，報261.8元。美團（3690）跌1.7%，開報372元。京東（9618）跌1.6%，報376元。
比亞迪（1211）升0.6%，報263元。眾安在線（6060）升3.1%，報51.45元。
重磅藍籌方面，滙豐（0005）升1.3%，報42.75元。中移動（0941）升1.3%，報46.1元。