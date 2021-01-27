ATMX中僅阿里報捷　中海油揚逾6%表現冠絕恒指｜持續更新

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-01-27 15:50

美股先升後跌，市場等候今晚聯儲局政策會議結果。道指收市報30937點，跌22點。納指及標普指數曾創紀錄新高，最終倒跌。納指收報13626點，跌9點。標指報3849點，跌5點。美國運通收市大跌逾4%，因疫情限制外遊及購物，影響刷卡消費。

【15:49】

內地股市高收，上證收市報3573點，升3點，深成收市報15413點，升61點，滬深300收市報5528點，升15點，創業板收市報3281點，升22點。

【14:53】

亞太區股市走勢個別，日股升89點，報28635點，澳洲ASX 200指數跌44點，收市報6780點，台灣加權指數收市報15701點，升42點，韓國KOSPI指數收市報3122點，跌17點。

【14:49】

中國中藥（0570）在午後股價突然抽升，曾高見4.35元，並突然於下午2時27分停牌，報4.3元，升6.7%，成交額為2.4億元。

據《路透》引述消息人士報道，由國藥集團牽頭的財團計劃將中藥私有化，每股作價5.1元，較中國中藥過去一個月平均價高出33%，亦今日停牌前收市報4.3元高出18.6%。

【14:14】

港股午後續維持數十點升幅，恒指最新報29461點，升69點，國指升30點，報11725點，恒生科指報9923點，跌43點。

中海油（0883）為表現最佳藍籌，最新報8.1元，升6.6%，中移動（0941）升4.2%，報47.4元，百威亞太（1876）升3.8%，報25.85元。

四大藍籌科技股中，只有阿里（9988）上揚，報261元，升3%。

吉利（0175）逆市跌3.6%，報32.2元。

【12:10】

港股表現反覆，恒指中午收報29454點，倒升62點或0.2%；國企指數微升28點或0.25%，報11724點；科指跌81點或0.82%，收報9885點。大市成交額1,565.34億元。

ATMJ方面，騰訊（0700）半日跌0.2%，收報717元；美團（3690）跌2%，收報371.2元；京東（9618）跌3%，收報370.4元；阿里巴巴（9988）升3.3%，收報261.8元。

中海油（0883）高開，中午收報7.95元，仍升4.6%，暫時藍籌表現最好，成交金額78.7億元。中國石油股份（0857）升2.5%，收報2.47元。

重磅藍籌滙控（0005）中午收升1.3%，報42.75元；港交所（0388）回升，收報516.5元，升0.7%；友邦（1299）跌1.3%，收報99.35元。

內銀股普遍上揚，工行（1398）半日升1.8%，收報5.12元；建行（0939）升0.8%，收報6.11元；中國銀行（3988）升1.1%，收報2.72元；郵儲銀行（1658）破頂，高見5.66元，半日升3%，收報5.53元。

汽車股受壓，昨日破頂的吉利（0175）插水，半日挫3.7%，收報32.15元，暫時藍籌表現最差。比亞廸（1211）挫3.8%，收報251.4元。長汽（2333）挫6.1%，收報26.35元。華晨（1114）跌2.7%，收報6.08元；東風（0489）跌1.9%，收報8.27元；廣汽（2238）跌1.2%，收報7.62元；恒大汽車（0708）跌3.6%，收報42.75元。

【11:36】中資電訊股反彈

中資電訊股反彈，中移動（0941） 升1.9%；聯通（00762） 升0.7%；中電信（0728） 升1.9%。

騰訊（0700 ）曾反彈1.5%，現報718.5點，無升跌。阿里巴巴（9988）升3.2%。

恒指現升51點，最新報29443點。科技指數跌1%，報9877點。

【11:30】內地股市個別發展

內地股市個別發展。上證指數中午收報3566點，微跌3點或0.07%，成交金額2,539億元人民幣。深證成指收報15340點，跌12點或0.08%，成交金額2,178億元人民幣；滬深300指數收報5508點，跌5點或0.08%，成交額2,403億元人民幣。

創業板指數開報3266點，升9點或0.27%。

人行今日將進行1,800億元人民幣，7天期逆回購操作。因今日有2,800億元人民幣逆回購到期，實現淨回籠1,000億元人民幣。

【10:56】內銀股造好

恒指現報29437點，升45點或0.2%；科指仍跌107點，報9860點。

內銀股工行（1398）升2%；中國銀行（3988）升1.5%；建設銀行（0939）升1.5%。

匯豐控股（0005）升1.5%；友邦（1299）則跌1.8%，現報98.9元。

吉利（0175）跌3.7%，最新報32.15元，目前藍籌表現最差。

【10:23】中海油升4.5%

恒指高開後倒跌118點或0.4%，最新報29272點；科技指數插2.9%，跌287點，報9680點；國企指數報11637點，跌57點或0.5%。暫時成交金額1,019.72億元。

騰訊（0700）續插1%，現報711元。美團（3690）跌4.4%，報362元。阿里巴巴（9988）升2.1%，報258.6元。

港交所（0388）跌0.7%，報509.5元。

中海油（0883）升4.5%，報7.94元。

保利協鑫能源（3800）破頂，高見2.83元，其後倒跌5%。保利新能源（0451）破頂，高見0.465元，現倒跌7.8%，報0.415元。

【09:20】恒生指數高開165點

恒生指數高開165點，開報29556點。國指升78點，報11773點。騰訊（0700）續跌0.35%，開報716元。阿里巴巴（9988）升3.3%，報261.8元。美團（3690）跌1.7%，開報372元。京東（9618）跌1.6%，報376元。

比亞迪（1211）升0.6%，報263元。眾安在線（6060）升3.1%，報51.45元。

重磅藍籌方面，滙豐（0005）升1.3%，報42.75元。中移動（0941）升1.3%，報46.1元。