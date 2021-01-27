2020年中國規模以上工業企業利潤增長4.1%

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-01-27 10:40

2021年1月27日，中國國家統計局公佈的數據顯示，2020年中國規模以上工業企業實現利潤總額64,516.1億元人民幣（下同），比上年增長4.1%（按可比口徑計算）。

2020年，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額14,860.8億元，比上年下降2.9%；股份制企業實現利潤總額45,445.3億元，增長3.4%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額18,234.1億元，增長7.0%；私營企業實現利潤總額20,261.8億元，增長3.1%。

2020年，採礦業實現利潤總額3,553.2億元，比上年下降31.5%；製造業實現利潤總額55795.1億元，增長7.6%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額5167.8億元，增長4.9%。

2020年，在41個工業大類行業中，26個行業利潤總額按年增加，15個行業減少。主要行業利潤情況如下：專用設備製造業利潤總額比上年增長24.4%，化學原料和化學製品製造業增長20.9%，有色金屬冶煉和壓延加工業增長20.3%，計算機、通信和其他電子設備製造業增長17.2%，通用設備製造業增長13.0%，紡織業增長7.9%，電氣機械和器材製造業增長6.0%，農副食品加工業增長5.9%，汽車製造業增長4.0%，電力、熱力生產和供應業增長3.4%，非金屬礦物製品業增長2.7%；石油和天然氣開採業下降83.2%，石油、煤炭及其他燃料加工業下降26.5%，煤炭開採和洗選業下降21.1%，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降7.5%。

2020年，規模以上工業企業實現營業收入106.14萬億元，比上年增長0.8%；發生營業成本89.04萬億元，增長0.6%；營業收入利潤率為6.08%，比上年提高0.20個百分點。

2020年末，規模以上工業企業資產總計126.76萬億元，比上年末增長6.7%；負債合計71.06萬億元，增長6.1%；所有者權益合計55.70萬億元，增長7.4%；資產負債率為56.1%，比上年末下降0.3個百分點。

2020年末，規模以上工業企業應收賬款16.41萬億元，比上年末增長15.1%；產成品存貨4.60萬億元，增長7.5%。

2020年，規模以上工業企業每百元營業收入中的成本為83.89元，比上年減少0.11元；每百元營業收入中的費用為9.17元，比上年增加0.14元。

2020年末，規模以上工業企業每百元資產實現的營業收入為87.8元，比上年末減少5.0元；人均營業收入為145.0萬元，比上年末增加5.5萬元；產成品存貨周轉天數為17.9天，比上年末增加1.2天；應收賬款平均回收期為51.2天，比上年末增加5.8天。

2020年12月份，規模以上工業企業實現利潤總額7,071.1億元，按年增長20.1%，增速比11月份加快4.6個百分點。