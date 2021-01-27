外匯基金去年投資收益1978億元　歷來第三高

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-01-27 20:05

外匯基金公布截至去年12月全年外匯基金收益1,978億元，為歷來第三高，惟較2019年的2,622億元投資收益，按年減少24.56%。

去年外匯基金錄股票投資收益為730億元，當中本地股票投資為40億元，海外股票投資為 690億元。債券投資為925億元，外幣投資錄得96億元帳面估值上調。

截至去年9月底，包含長期增長組合及房地產投資在內的其他投資收入為227億元。

截至去年9月底，已投資金額為3,686億元，已承擔但未提取金額為2,278億元。

去年投資回報率為4.4%

2020年外匯基金的投資回報率是4.4%，其中「投資組合」回報率是7.8%，而「支持組合」是1.6%。「長期增長組合」自2009年開展投資至2020 年9月底的內部回報率年率為12.5%。

2020年外匯基金支付予財政儲備存款與香港特別行政區政府基金及法定組織存款的息率為3.7%，2020年有關費用分別是326億元及115億元。在扣除所有支出及應計費用後，外匯基金累計盈餘增加1,037億元。

余偉文表示展望2021年，全球各地經濟復甦的時間和步伐將成為關鍵。（羅君豪攝）

余偉文指全球復甦時間及步伐為關鍵

金管局總裁余偉文評論外匯基金在2020年的表現時表示，2020年對投資者來說是峰迴路轉的一年。新型冠狀病毒為全球經濟帶來嚴峻的挑戰，但在各國央行推出超寬鬆的貨幣政策及政府一連串財政紓困措施帶動下，資產市場從大幅調整中迅速反彈，多個股市更於年內創出歷史新高。總結全年，外匯基金的股債投資獲得良好的收益。

余偉文表示，展望2021年，全球各地經濟復甦的時間和步伐將成為關鍵。環球經濟或有望復甦，但疫情發展仍會左右全球經濟前景。此外，地緣政治風險仍然不能忽視，美國新任政府的外交政策方向及中美關係的發展，以至英國實施退歐協議的情況，仍會影響金融市場去向。

他亦稱，投資策略會是保持適當防禦性，過去幾年已增現金、債券部分，但稍為降低持有年期，目前都會保持防禦式安排。