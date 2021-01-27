3香港於26間豐澤設「店中店」　推動全方位5G智慧新生活

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-01-27 20:12

和記電訊香港（0215）旗下3香港與豐澤宣佈，3香港將進駐全港26間豐澤開設「店中店」，助推動全方位5G智慧新生活。和電行政總裁古星輝指，「店中店」合作是自去年6月開始，此次合作有助增強銷售網絡，同時亦為互相帶來不同的銷售客戶。

古星輝稱，「店中店」跟一般3香港的門市店舖提供的服務相若，除了上台、續約、出機、繳費等之外，客戶亦可獲得其他獨有優惠，如「豐澤現金券」計劃；若客戶在「店中店」申請5G計劃，最高可獲高達2.1萬元豐澤現金券。

豐澤董事總經理區文慧表示，3香港作為5G服務供應商，有助打造豐澤成為智能生活服務提供商。她指，目前26家「店中店」覆蓋港島、九龍、新界，未來亦會因應市場反應及需求再作安排。

區文慧又坦言，豐澤去年的銷售表現確實受疫情影響，因邊境未開放以致旅客減少，不過公司一直以本地消費者為主，大部份店舖覆蓋在民生區，縱使電子產品銷售跌幅較大，但在家庭電器、影音產品等仍有較佳的成績，因此整體銷售仍跑贏大市。

她續指，目前豐澤分店與之前相若，雖然會因應一些因素而關閉一定的店舖，但第四季仍有開設新分店，分別在旺角及日出康城，未來會視市況、租金等決定開店的策略。