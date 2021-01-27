金管局：超低利率對外匯基金內大量債券投資帶來大挑戰

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-01-27 20:10

金管局公布截至去年12月全年外匯基金收益達1,978億元，5項主要投資部分均錄得正回報。金管局總裁余偉文表示，今年市場走勢取決經濟回復速度，惟疫苗廣泛分發前，疫情發展仍不明朗，或影響全球經濟前景，今年地緣政治風險仍存在，美國新任政府外交政策方向、中美關係發展、英國實施脫歐協議等，都會影響金融市場走向。

余又稱，環球股市在持續低利率環境下，目前稍為偏高的股價可否持續屬未知之數，超低利率亦對外匯基金內大量持有的債券投資帶來頗大挑戰，因會減低債息收入，而在市場動盪時，債息下跌及債券價格上升空間有限，會削弱股債組合分散風險的功能。

他指，長期低息及各國大規模財政刺激措施，或導致未來通脹升溫，觸發債息急升，有可能令環球資產市場有較大調整，倘相關情況發生，將令外匯基金估值帶來下調壓力。

李達志：倘經濟前景大變 長債息飆升會令市值損失大

金管局外匯基金投資辦公室行政總裁李達志表示，目前債息接近零，若要有正回報就需要花一些心機，又指短年期債券的收益率較長債低，但倘經濟前景大變，或全球央行金融政策、利率政策有變，長債息飆升機會更大，當息飆升，會令市值計價時，所錄得的損失更大。短債方面，除非大幅加息，否則對於金融市場及經濟前景變化，相對比較穩定。

金管局外匯基金投資辦公室首席風險官劉慧娟表示，基金的長期增長組合就投資ESG產品，沒設特定比例或數量，當局希望保留一定靈活性，因應市場發展調整投資額，但重申當兩個項目長期回報相若，會優先考慮ESG產品，亦都會在策劃資產分配時，盡量將實踐ESG融入該局每一個項目及資產類別。

至於市場預期政府將會錄得破紀錄赤字，金管局外匯基金會否調整向政府的支付比例，以應對財赤及疫情。李達志回應指，以外匯基金過去6年平均數，提供款項予政府，並非金管局一方隨意「想畀幾多就幾多」，他指早年金管局是按每年收益、政府財政儲備比例而撥款予政府，但發覺每年投資波動較大，亦都令政府每一年從外匯基金得到的收益波動較大，深思熟慮下改用6年平均數的安排，且已沿用多年至今。