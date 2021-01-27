最新｜美股插水道指跌700點　網民逆市谷KOSS、AMC、EXPR升3倍

撰文： 張偉倫 楊倩 最後更新日期： 2021-01-28 04:50

歐洲股市下跌，2美國股市於周三早段亦處於弱勢，Reddit 論壇網民繼續逆市興風作浪，不斷尋找下一個GME，他們炒起KOSS、AMC、EXPR等被沽空股，分別升逾3倍之後一度停板。

【04:40】

道瓊斯工業指數跌700點，創三個月來最大跌幅。

【03:45】

美股尾盤跌幅擴大，納指與標普500指數跌幅均超2%。道瓊斯工業平均指數一度下跌620點，或2％，而標準普爾500指數下跌2.6％。納斯達克綜合指數下跌2.5％。

【03:30】

美聯儲宣佈維持利率不變接近0，主席鮑威爾記者會上稱經濟與就業覆蘇步伐放緩，將繼續買債計劃支持經濟覆蘇，會維持貨幣寬松政策直到通貨膨脹率高於2%。

【00:45】

被論壇網民集體行動炒起一度升逾三倍的影院股AMC、EXPRESS（EXPR）和生產耳機的KOSS一度被停止交易。另外Nokia (Nok)急升86%之後也報停板。

【00:30】

論壇網民行動繼續，不斷尋找下個GameStop(GME)，本交易日炒起影院股AMC一度升三倍之後，接著追捧EXPRESS（EXPR:NYSE）本港時間凌晨00：30 左右報升354%，持續在13美元以上，EXPR上個交易日收市股價僅僅3.04美元。

【22:46】

道指跌幅擴大，最新報30387點，跌549點，標普指數最新報3776點，跌73點，納指最新報13347點，跌269點。

GameStop（GME）則升幅擴大至逾倍。同樣情況被網上討論群網民炒起的AMC升約3倍。

【22:40】

美股今日出現較明顯跌幅，道指失守30500點，最新報30477點，跌459點，標普500指數最新報3785點，跌63點，納指最新報13368點，跌257點。

歐洲股市亦下跌，德國DAX指數最新報13550點，跌320點，英國富時指數最新報6543點，跌110點，法國CAC指數最新報5419點，跌104點。

目前美股焦股之一為GameStop，最新報294美元，升98.7%；蘋果則跌0.8%，報142.05美元，Tesla跌1.2%，報872.5美元。