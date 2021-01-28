大摩前亞洲區主席羅奇再淡唱美元　闡述三大原因稱美元崩潰剛開始

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-01-28 14:19

美國耶魯大學（Yale University）高級研究員、摩根士丹利（Morgan Stanley）前亞洲區主席史蒂芬·羅奇（Stephen S. Roach）稱，與此前相比，今天對美元弱勢的信念更為堅定。主要原因有三：美國經常賬戶赤字急劇擴大；歐元上漲；聯儲局（Fed）對美元貶值無能為力。

史蒂芬·羅奇的上述觀點於1月25日發表在彭博專欄文章《美元的崩潰才剛剛開始》中。

首先，美元弱勢與經常賬戶赤字進一步惡化有關。2020年第二季度美國經常賬戶赤字飆升53%至1,705億元（美元‧下同）月，創2008年以來新高。經常賬赤字至佔國內生產總值（GDP）比值擴大1.2個百分點至3.3%；三季度經常賬戶赤字擴大10.6%至1,785億元，經常賬赤字至佔GDP比值又增加0.1個百分點至3.4%。

2020年第二季度美國經常賬戶赤字飆升53%至1,705億美元，創2008年以來新高。﹙路透社﹚

史蒂芬·羅奇指出，合併計算的新冠肺炎疫情救助計劃總額已達5萬億元，佔2020年GDP的24%，遠超所有現代記錄。這將使得國內儲蓄率應進一步下降至零以下，使本來已經很龐大的經常賬戶赤字承受更大的下行壓力。數據顯示，美國國內淨儲蓄率於第二季度和第三季度跌破零，為十年來首次。史蒂芬·羅奇認為，在此背景下赤字可能接近2005年底創下的負6.3%。

第二大原因是歐元上漲。史蒂芬·羅奇稱，歐盟2020年7月達成7,500億歐元救助計劃，給貨幣聯盟增加了缺失的財政部分，很可能為世界上被低估的主要貨幣提供「哈密爾頓時刻」。

史蒂芬·羅奇還稱，美元走弱還因為美聯儲已經無能無力（使它走強），當經常賬戶赤字面臨壓力時，通常可以指望中央銀行通過收緊貨幣政策來紓困。通過在8月採用新的「平均通脹」目標制，美聯儲發出了一個強烈的信號，即它將在以後而不是更快地採取行動來應對通脹率的任何上升。

德銀行協會估計，歐元區經濟回升，不再需要超寬鬆貨幣政策。﹙路透社﹚

所謂的現代貨幣理論（MMT）也無法拯救美元。史蒂芬·羅奇指出，「在低通脹、低利率的環境下，債務和赤字可能不會產生重大影響——這很難說是一個出色的理論突破——但儲蓄（或儲蓄不足）仍然很重要。隨着美國越來越依賴外國資本來彌補國內儲蓄的日益短缺，以及美聯儲無限制的量化寬鬆措施造成了大量過剩的流動性，美元進一步大幅貶值的理由似乎比以往任何時候都更有說服力。」