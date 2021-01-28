IMF警吿：金融市場與實體經濟脱節　全球資產價格面臨回調

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-01-28 12:13

國際貨幣基金組織（IMF）1月27日發佈《全球金融穩定報吿》更新內容，警吿金融市場與實體經濟脫節仍在延續，一旦投資者重新評估全球經濟增長前景或政策展望，全球資產價格或將面臨回調風險。

IMF表示，儘管全球新冠肺炎（COVID-19）確診病例數量不斷攀升、世界經濟前景仍面臨不確定性，但隨着疫苗研發和推廣，市場對經濟復甦的預期得以改善，推高風險資產價格。不過，在疫苗廣泛普及前，金融市場回暖和經濟復甦仍依賴政策支持。

報吿警吿，當投資者經濟增長預期或財政、貨幣政策展望發生變化，全球資產價格或將面臨回調風險。這種風險疊加金融市場脆弱性，可能導致市場信心發生連鎖反應，危及全球宏觀金融穩定。

隨着疫苗研發和推廣，市場對經濟復甦的預期得以改善，推高風險資產價格。不過，在疫苗廣泛普及前，金融市場回暖和經濟復甦仍依賴政策支持。

IMF當天發佈的更新內容顯示，目前全球金融穩定風險仍可控，但危機暴露出一定的脆弱性，包括企業債務水平上升、非銀行金融部門脆弱性加劇、主權債務規模擴大及部分國家銀行體系盈利能力下降等。

IMF表示，仍有必要繼續提供政策支持，遏制疫情進一步威脅全球金融體系。國際社會應致力於開展多邊合作，推動全球疫苗研發與公平分配，確保實現均衡、全面的經濟復甦，加強金融體系穩健性。

《全球金融穩定報吿》通常在IMF每年春季會議和秋季年會期間發佈，並在當年年中和次年年初進行更新。