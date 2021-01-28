美股｜Facebook四季度財報超預期　惟警示未來存兩大風險

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-01-28 08:35

社交網絡巨頭Facebook在1月27日收盤後公佈2020財年第四季度財報。儘管業績超出預期，但在財報公佈後，Facebook盤後出現大跌，因該公司發出未來影響業績的兩個風險警吿。

報吿顯示，Facebook第四季度營收為280.72億美元，與去年同期的210.82億美元相比增長33%，超出預期；淨利潤為112.19億美元，與去年同期的淨利潤73.49億美元相比增長53%；每股攤薄收益為3.88美元，與去年同期的2.56美元相比增長52%，超出預期。

儘管業績超出預期，但在財報公佈後，Facebook盤後股價仍舊大跌4.4%，至260.24美元，原因是Facebook警吿稱，在新冠病毒疫情期間，該公司在2020年裏受益於向在線商務和產品的轉變，但這種趨勢可能會放緩或逆轉，「可能會成為我們廣吿收入增長的逆風」。另外，Facebook還警吿稱，蘋果公司在iOS 14操作系統中作出的隱私權改變可能會影響到Facebook投放靶向廣吿的能力，這可能會在第一季度末開始影響其業務。

業績概要：

Facebook第四季度營收為280.72億美元，與去年同期的210.82億美元相比增長33%，超出分析師預期。

Facebook第四季度淨利潤為112.19億美元，與去年同期的淨利潤73.49億美元相比增長53%。

Facebook第四季度每股攤薄收益為3.88美元，與去年同期的2.56美元相比增長52%，超出分析師預期。

各部門業績：

Facebook第四季度來自於廣吿業務的營收為271.87億美元，與去年同期的207.36億美元相比增長31%。

Facebook第四季度來自於其他業務的營收為8.85億美元，與去年同期的3.46億美元相比增長156%。

運營要點：

在2020年12月份，Facebook的每日活躍用戶人數平均值為18.4億人，與去年同期相比增長11%。

截至2020年12月31日，Facebook的月度活躍用戶人數為28億人，與去年同期相比增長12%。

在2020年12月份，Facebook「家族」服務每日活躍用戶人數的平均值為26億，與去年同期相比增長15%。

截至2020年12月31日，Facebook服務「家族」的月度活躍用戶人數為33億人，與去年同期相比增長14%。

Facebook第四季度資本支出為48.2億美元，全年資本支出為157.2億美元。

截至2020年第四季度末，Facebook所持現金、現金等價物和有價證券總額為619.5億美元。

截至2020年12月31日，Facebook的員工總數為58,604人，與去年同期相比增長30%。

其他財務資訊：

Facebook第四季度運營利潤為127.75億美元，與去年同期的88.58億美元相比增長44%；運營利潤率為46%，相比之下去年同期的運營利潤率為42%。

Facebook第四季度總成本和支出為152.97億美元，與去年同期的122.24億美元相比增長25%。其中：營收成本為52.10億美元，相比之下去年同期為34.92億美元；研發支出為52.08億美元，相比之下去年同期為38.77億美元；營銷和銷售支出為32.80億美元，相比之下去年同期為30.26億美元；總務和行政支出為15.99億美元，相比之下去年同期為18.29億美元。

Facebook第四季度有效稅率為14%，相比之下去年同期為20%。