美股｜蘋果史上首次季度收入破千億美元　受iPhone提振

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-01-28 08:34

蘋果公司1月27日在美股市場收盤以後發佈了該公司的2021財年第一季度業績，該公司收首次季度收入突破千億美元，創出歷史紀錄。財報發佈後，蘋果盤後股價小幅上漲。

報吿顯示，蘋果公司2021年第一季度淨營收為1,114.39億美元，與2020年同期的918.19億美元相比增長21%，創下了公司歷史上的最新紀錄，並超出華爾街分析師此前預期；淨利潤為287.55億美元，與去年同期的222.36億美元相比增長29%；每股攤薄收益為1.68美元，與去年同期的1.25美元相比增長35%，也超出分析師此前預期。

蘋果第一季度運營利潤為335.34億美元，相比之下去年同期為255.69億美元。

按產品劃分的各部門業績：

蘋果第一季度來自於iPhone的淨營收為655.97億美元，相比之下去年同期為559.57億美元；

蘋果第一季度來自於Mac的營收為86.75億美元，相比之下去年同期為71.60億美元；

蘋果第一季度來自於iPad的淨營收為84.35億美元，相比之下去年同期為59.77億美元；

蘋果第一季度來自於可穿戴設備、家居產品和配件的淨營收為129.71億美元，相比之下去年同期為100.10億美元；

蘋果第一季度來自於服務的淨營收為157.61億美元，相比之下去年同期為127.15億美元。

按地區劃分的各部門業績：

蘋果第一季度美洲部門淨營收為463.10億美元，相比之下去年同期為413.67億美元；

蘋果第一季度歐洲部門淨營收為273.06億美元，相比之下去年同期為232.73億美元；

蘋果第一季度大中華區淨營收為213.13億美元，相比之下去年同期為135.78億美元；

蘋果第一季度日本部門淨營收為82.85億美元，相比之下去年同期為62.23億美元；

蘋果第一季度亞太其他地區淨營收為82.25億美元，相比之下去年同期為73.78億美元。

資本返還計劃：蘋果董事會宣佈，將向普通股股東派發每股0.205美元的現金股息，於2021年2月11日向截至2021年2月8日營業時間結束的在冊股東發放。