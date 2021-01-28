日本首都圈新房發售量創新低　房價直逼30年來最高位

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-01-28 13:30

新冠肺炎（COVID-19）疫情使全球多國房地產市場受到或多或小的影響。日本房地產經濟研究所的最新數據顯示，2020年日本首都圈新房發售量就創下了28年來的最低值。

《央視財經》今日（28日）報道，去年日本首都圈包括東京、埼玉縣、千葉縣和神奈川縣等新房發售量減少的原因並不是購買疲弱，主要是疫情下不少售樓處停業長達幾個月時間，導致新房發售量按年減少近13％，全年僅為2.7萬套，這也創下了28年來的最低值。

與此同時，首都圈新房均價出現大幅上漲，平均每套價格按年上漲1.7%，達到6,084萬日元，創下了30年來的最高值。究其原因，一方面是建材價格上漲，導致開發商的建築成本、人工成本相應增加；另一方面，隨着疫情下在家辦公增多，不少購房者開始追求更好的居住條件，房地產商紛紛推出了以大戶型為主的新樓盤，從而拉高了新房均價。

隨着不少企業將遠程辦公作為長期舉措，越來越多的購房者不願再扎堆東京承受高房價，轉而開始青睞郊區樓盤；日本首都圈樓市也罕見地呈現出「東京冷周邊熱」的現象。特別是橫濱、千葉等地的新房簽約率甚至超過70%。截至2020年12月底為止，東京已經連續5個月人口淨流出。一項調查顯示，三成以上年輕人都對去外地生活抱有興趣。隨着民眾前往東京以外地區辦公、生活的意願增強，日本房地產市場以東京為絕對中心的格局，預計也將出現新的變化。