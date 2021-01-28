恒指跌近300點　收回29000點關口　創科瀉逾4%｜持續更新

撰文：區嘉俊
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股市氣氛未轉好，美股顯著下跌逾2%，創3個月來最大跌幅。道指收市報30303點，跌633點，最多跌逾700點。納指報13270點，跌355點。標指報3750點，跌98點。美國聯儲局維持利率不變，符合市場預期，但表示經濟活動及就業近幾個月放緩。
【09:45】恒生指數跌276點
港股跌勢收窄，恒指現報29021點，跌276點或0.94%；國指報11537點，跌113點或0.98%；科指報9677點，跌129點或1.32%。大市成交額397億元。
創科﹙0669﹚挫4.63%，報117.2元，成表現最差藍籌股。
另外，吉利﹙0175﹚亦挫3.78%，報30.5元。
重磅股方面，阿里﹙9988﹚跌2.76%；友邦﹙1299﹚跌2.75%；港交所﹙0388﹚挫2.75%；美團﹙3690﹚跌1.09%。
【09:20】恒生指數低開382點
恒生指數低開382點，開報28914點。國指跌131點，報11519點。騰訊（0700）低開0.2%，企700元。阿里巴巴（9988）跌2.8%，報252.8元。美團（3690）跌1.1%，開報360元。京東（9618）大跌5.6%，報351.8元。
藥明生物（2269）發盈喜料盈利去年升逾65%，股價仍跌3%，報108.4元。比亞迪（1211）跌4.5%，報242.6元。
滙豐（0005）跌逾1%，報42.3元。中移動（0941）跌1.5%，報47.2元。