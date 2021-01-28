恒指跌逾600點　 內需股逆市造好　維他奶抽升16%｜持續更新

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-01-28 11:56

股市氣氛未轉好，美股顯著下跌逾2%，創3個月來最大跌幅。道指收市報30303點，跌633點，最多跌逾700點。納指報13270點，跌355點。標指報3750點，跌98點。美國聯儲局維持利率不變，符合市場預期，但表示經濟活動及就業近幾個月放緩。

【11:45】內需股逆市造好

恒生指數跌逾600點，現跌613點，報28683點。

內需股逆市造好，藍籌百威亞太（1876）創30天新高，見28元，現報27.45元或升6.6%。維他奶（0345）現升16%；康師傅（0322）升4.5%。

石藥（1093）跌近3%，新報8.14元。四環（0460）跌2.8%，新報1.77元。

【11:33】上證指數中午收報3520點

內地股市走下，上證指數低走，中午收報3520點，跌53點或1.5%，半日成交額2,391億元人民幣。沐證成份指數收圾15014點，跌399點或2.6%，成交金額2,105億元人民幣。

滬深300收報5397點，跌1130點或2.4%；創業板指數跌89點或2.7%，收報3191點。

【10:40】恒生指數跌477點

恒生指數最新報28819點，跌477點或1.63%；科指報9595點，跌212點或2.17%。大市成交額1042.6億元。

騰訊（0700）下跌0.4%，新報698.5元；美團（3690）跌0.8%，新報361元。思摩爾（6969）跌3.6%，新報77.1元；盈富（2800）跌1.8%，新報28.94元；

港交所（0388）最新報498.2元，跌2.1%。

藥明生物（2269）最新跌2.5%，報109元。中國生物製藥（1177）跌3%，報7.29元。

維他奶（0345）升17%，創30天高； 閱文（0772）破頂，高見81.7元，現升20%，報77.1元。

【09:45】恒生指數跌276點

港股跌勢收窄，恒指現報29021點，跌276點或0.94%；國指報11537點，跌113點或0.98%；科指報9677點，跌129點或1.32%。大市成交額397億元。

創科﹙0669﹚挫4.63%，報117.2元，成表現最差藍籌股。

另外，吉利﹙0175﹚亦挫3.78%，報30.5元。

重磅股方面，阿里﹙9988﹚跌2.76%；友邦﹙1299﹚跌2.75%；港交所﹙0388﹚挫2.75%；美團﹙3690﹚跌1.09%。

【09:20】恒生指數低開382點

恒生指數低開382點，開報28914點。國指跌131點，報11519點。騰訊（0700）低開0.2%，企700元。阿里巴巴（9988）跌2.8%，報252.8元。美團（3690）跌1.1%，開報360元。京東（9618）大跌5.6%，報351.8元。

藥明生物（2269）發盈喜料盈利去年升逾65%，股價仍跌3%，報108.4元。比亞迪（1211）跌4.5%，報242.6元。

滙豐（0005）跌逾1%，報42.3元。中移動（0941）跌1.5%，報47.2元。