聯通﹕美國的行政禁令應於3月9日開始而非1月11日

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-01-28 21:36

中國聯通（0762）於公告內指出，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）在1月27日發布為1月26日﹑與去年11月時任美國總統特朗普簽署的一項行政命令的第1A號一般許可，及與兩則相關常見問題有關的指引，指出對其禁令應從今年3月9日開始。

特朗普於去年11月12日簽署行政命令，禁止任何美國人對若干中國公司的公開交易證券﹑該等證券的任何衍生證券或旨在為該等證券提供投資機會的證券進行任何交易，惟受限益若干出售及其他豁免令。以及授權美國財政部長公開將任何實體列為受限制公司，針對該公司的禁令會被列入及單後60日開始生效。OFAC備有一份被認定為受限制公司的公司名單，並於今年1月8日將聯通列入限制名單內。基於OFAC發出﹑指出對該公取司的禁令會於1月11日開始生效的特別指引，紐約證券交易所於1月6日，宣布決定重新啟動對其美國存託證券下市程序。

聯通指出據第1A號及常見問題879其中規定，據該行政命令，對該公司的禁令於公司被列入限制名單後60日，即今年3月9日，而非1月11日開始生效。

公司指出會繼續密切關注相關事項進展明，並尋求專業意見及保留一切權利，以保護公司的合法權益。未來將會根據聯交所上市規則及適用法律按需要適時另行公告。