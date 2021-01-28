GameStop等Reddit仔愛股遭券商設限　能平倉不能開倉　AMC瀉兩成

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-01-28 22:51

美股市場的散戶大戰沽空機構戰事每日均有新發展。在散戶眾志成成下，成功讓唱淡GameStop的機構與對沖基金Melvin Capital及Citron Research，相繼認輸平淡倉離場，兩者皆因而損手。散戶的威力相當驚人，獲他們看好的股份走勢相當凌厲。不過相關股份異動引起監管機構關注，個別券商亦暫停為客戶提供買入服務，消息導致一眾被稱為「wallstreetbell」概念股早段下跌。

其中一個深受美國散戶歡迎的股份買賣程式Robinhood宣布，不會為客戶提供買入GameStop﹑AMC及Nokia等股份，惟部份股份可助客戶沽出。Robinhood並無指出是次禁止助客戶買入有關股份安排，將會維持到何時。

另一網上股票交易平台Interactive Brokers則表示，隨著市況波動，將與AMC及GameStop等股份相關的期權產品進行清算。若投資者持有相關股份長倉，需要有百分百孖展金額，若是持有淡倉，孖展金額更達到相關價值的3倍。有關安排會持續至另行通知。

受到有關消息拖累，相關股份紛紛下挫，於盤前大跌逾23%的GameStop，早段跌2.2%，AMC早段瀉20.5%，BlackBerry跌16.9%，Express跌10%。