持續更新｜美股反彈　道指升幅超過600點　 新股XM急升45％

撰文： 張偉倫 楊倩 最後更新日期： 2021-01-29 04:25

美股周三大跌，其中道指跌幅逾600點，今日反彈625點，收復失地。

【03:15】

IPO新上市的Qualtrics International（ XM）在首日交易中上漲了45％以上，一度高見44.5美金。

應用軟件開發公司Qualtrics International是標普500成分股德國科技公司SAP的子公司。周四以上市價30元美金上市。

【01:05】

美股升幅再擴大，道指最新報30928點，升625點，標普指數升74點，報3825點，納指升179點，報13450點。GME跌幅收窄，報跌約1成。股價急升之際，今日早時宣佈配股集資的AMC則繼續維持逾50%跌幅。

【00:30】

在各大交易平台限制交易後，GameStop股價下跌超過50％，曾跌64%，曾多次跌停。而另一些被投機炒起的股票如AMC下跌了60％，黑莓、Bed Bath和Beyond下跌了40％以上。

MarketWatch報道眾議院議長南希·佩洛西（Nancy Pelosi）週四表示，國會將對GameStop(GME)進行審查，因為該股在華爾街做出了重大動作。她在簡報中告訴記者，知悉拜登政府也正在調查局勢，「我們都會對其進行審查」。她稱股票的走勢「有趣」。

【23:24】

美股升幅擴大，道指最新報30794點，升491點，標普指數升57點，報3808點，納指升143點，報13414點。

【22:55】

美股經歷周三大跌逾600點後，今日早段出現反彈。道指最新報30619點，升316點，標普500指數最新報3794點，升44點，納斯達克指數最新報13363點，升92點。

反映投資者恐慌情緒的VIX指數大跌18.8%，報30.23。

歐洲股市表現則有所不及，德國DAX指數最新報13629點，跌不足1點，英國富時指數報6534點，跌32點，法國CAC指數最新報5505點，升46點。